Κρίση μέσης ηλικίας: Οι 5 πιο κοινοί μύθοι που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε

Από την κρίση μέσης ηλικίας μέχρι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ανακαλύψτε τους πιο διαδεδομένους μύθους για τη μέση ηλικία και μάθετε την αλήθεια πίσω από αυτούς