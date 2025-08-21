Κρίση μέσης ηλικίας: Οι 5 πιο κοινοί μύθοι που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε
Ηλικία Μέση ηλικία Ψυχολογία

Κρίση μέσης ηλικίας: Οι 5 πιο κοινοί μύθοι που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε

Από την κρίση μέσης ηλικίας μέχρι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ανακαλύψτε τους πιο διαδεδομένους μύθους για τη μέση ηλικία και μάθετε την αλήθεια πίσω από αυτούς

Κρίση μέσης ηλικίας: Οι 5 πιο κοινοί μύθοι που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε
Μαρία Κοτοπούλη
Διστάζετε να παραδεχτείτε ότι έχετε φτάσει στη μέση της ζωής σας (ή ότι αυτή πλησιάζει γρήγορα); Ίσως, χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει, πιστεύετε μερικούς από τους πολλούς μύθους και παρεξηγήσεις γύρω από αυτό το σημαντικό ορόσημο στη ζωή ενός ανθρώπου.

Η Ann Douglas, με άρθρο της στο Psychology Today, ξεδιαλύνει 5 μύθους σχετικά με τη μέση ηλικία, που μπορεί να ίσχυαν για τις προηγούμενες γενιές, όμως πλέον θεωρούνται παρελθόν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
