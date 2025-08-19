Δάγκειος πυρετός: Συνεχίζεται η εξάπλωση στην Ευρώπη – Ποιες χώρες αναφέρουν ενεργά κρούσματα

Ένα ακόμη κρούσμα δάγκειου πυρετού μετρά η Γαλλία, αυτή τη φορά στην περιοχή Lot. Η ασθένεια, που μεταδίδεται από κουνούπια, είχε ήδη εμφανιστεί νωρίτερα φέτος σε Ιταλία και Πορτογαλία, θέτοντας σε συναγερμό τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Γαλλία μετρά σήμερα 6 ενεργά κρούσματα, ενώ στην Ιταλία καταγράφονται 2. Η Ιταλία ανέφερε πρόσφατα ένα νέο κρούσμα στην επαρχία Vicenza, ενώ η Πορτογαλία δεν ανακοίνωσε νέες περιπτώσεις, με τα 2 περιστατικά στην Μαδέρα να θεωρούνται μεταδόσεις από το 2024.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr