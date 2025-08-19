Δάγκειος πυρετός: Συνεχίζεται η εξάπλωση στην Ευρώπη – Ποιες χώρες αναφέρουν ενεργά κρούσματα
Δάγκειος πυρετός: Συνεχίζεται η εξάπλωση στην Ευρώπη – Ποιες χώρες αναφέρουν ενεργά κρούσματα

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ECDC, τρία ευρωπαϊκά κράτη έχουν «χτυπηθεί» αυτό το καλοκαίρι από τον δάγκειο πυρετό, προκαλώντας ανησυχία για τη μετάδοση της νόσου

Ένα ακόμη κρούσμα δάγκειου πυρετού μετρά η Γαλλία, αυτή τη φορά στην περιοχή Lot. Η ασθένεια, που μεταδίδεται από κουνούπια, είχε ήδη εμφανιστεί νωρίτερα φέτος σε Ιταλία και Πορτογαλία, θέτοντας σε συναγερμό τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Γαλλία μετρά σήμερα 6 ενεργά κρούσματα, ενώ στην Ιταλία καταγράφονται 2. Η Ιταλία ανέφερε πρόσφατα ένα νέο κρούσμα στην επαρχία Vicenza, ενώ η Πορτογαλία δεν ανακοίνωσε νέες περιπτώσεις, με τα 2 περιστατικά στην Μαδέρα να θεωρούνται μεταδόσεις από το 2024.


