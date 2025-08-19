SuperAgers: Τι κρύβει ο εγκέφαλος των 80χρονων με νεανική μνήμη 50χρονου

Ποιο είναι το μυστικό των SuperAgers που ακόμα και μετά τα 80 καταφέρνουν να διατηρούν μνήμη και εγκεφαλική υγεία εφάμιλλη των 50ρηδων; 25 χρόνια έρευνας αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές