SuperAgers: Τι κρύβει ο εγκέφαλος των 80χρονων με νεανική μνήμη 50χρονου
Ποιο είναι το μυστικό των SuperAgers που ακόμα και μετά τα 80 καταφέρνουν να διατηρούν μνήμη και εγκεφαλική υγεία εφάμιλλη των 50ρηδων; 25 χρόνια έρευνας αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές
Εδώ και 25 χρόνια, οι επιστήμονες του Northwestern Medicine μελετούν άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, τους λεγόμενους «SuperAgers», για να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Αυτές οι μοναδικές περιπτώσεις ανθρώπων, επιδεικνύουν εξαιρετική μνήμη σε επίπεδο αντίστοιχο με άτομα που είναι τουλάχιστον τρεις δεκαετίες νεότερα, αμφισβητώντας την παραδοσιακή πεποίθηση ότι η γνωστική εξασθένηση αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ορισμένες αξιοσημείωτες διαφορές στον τρόπο ζωής και την προσωπικότητα μεταξύ των SuperAgers και των ατόμων που γερνούν κανονικά, όπως το να είναι κοινωνικοί και εξωστρεφείς, αλλά «αυτό που πραγματικά μας εξέπληξε ήταν αυτό που εντοπίσαμε στους εγκεφάλους τους», δήλωσε η Δρ. Sandra Weintraub, καθηγήτρια ψυχιατρικής, συμπεριφορικών επιστημών και νευρολογίας στο Northwestern University Feinberg School of Medicine.
