ΕΣΥ: Θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία; Τι δείχνουν οι αιτήσεις για την αντίθετη επιλογή
ΕΣΥ: Θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία; Τι δείχνουν οι αιτήσεις για την αντίθετη επιλογή
Η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου υποστηρίζει ότι η ουσιαστική μεταρρύθμιση θα ήταν γενναία αύξηση των αμοιβών των γιατρών του δημοσίου συστήματος
Μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να θεωρεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και ο ιδιωτικός τομέας «συναντώνται προς όφελος των ασθενών», όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη νέα απόφαση που προβλέπει συνεργασία των ιδιωτών γιατρών με τα δημόσια νοσοκομεία, οι γιατροί του ΕΣΥ, όμως, έχουν διαφορετική άποψη.
Θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της νέας μεταρρύθμισης θα είναι πολύ μικρό, καθώς και ότι το νέο μέτρο αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μετατροπή της υγείας σε «εμπόρευμα». Αντίστοιχα, και οι ιδιώτες γιατροί ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον από πλευράς γιατρών να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι μικρό. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την αντίστροφη μεταρρύθμιση, δηλαδή τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της νέας μεταρρύθμισης θα είναι πολύ μικρό, καθώς και ότι το νέο μέτρο αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μετατροπή της υγείας σε «εμπόρευμα». Αντίστοιχα, και οι ιδιώτες γιατροί ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον από πλευράς γιατρών να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι μικρό. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την αντίστροφη μεταρρύθμιση, δηλαδή τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα