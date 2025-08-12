Ποιος τύπος καρκίνου αυξάνεται κατακόρυφα στους νέους – Δεν αφορά το πεπτικό
Ποιος τύπος καρκίνου αυξάνεται κατακόρυφα στους νέους – Δεν αφορά το πεπτικό

Τρεις επιστήμονες αναλύουν τους πιθανούς παράγοντες που κρύβονται πίσω από την αύξηση των περιστατικών καρκίνου σκωληκοειδούς απόφυσης σε Gen X και millennials, ξεκινώντας να ξετυλίγουν το κουβάρι του μυστηρίου

Μαρία Κοτοπούλη
Η αλήθεια είναι ότι η σκωληκοειδής απόφυση μας απασχολεί κυρίως λόγω της ανάμνησης της αφαίρεσής της. Τα νεότερα, όμως, δεδομένα δείχνουν ότι θα μας απασχολήσει και πέρα από αυτή την απλή επέμβαση ρουτίνας, καθώς οι περιπτώσεις καρκίνου της σκωληκοειδούς απόφυσης αυξάνονται στις νεότερες γενιές.

Ειδικότερα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine διαπίστωσε ότι τα ποσοστά της νόσου έχουν τριπλασιαστεί στη Γενιά Χ (Gen X) και τετραπλασιαστεί στους millennials (γεννημένοι μεταξύ 1981 και 1996), σε σύγκριση με άτομα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1940.

