Το μυστήριο σύνδρομο «αλλεργίας» στο κόκκινο κρέας – Τι σχέση έχει με τα τσιμπούρια
Αλλεργική αντίδραση στο κρέας ή τσίμπημα από τσιμπούρι; Mια εντομολόγος αναλύει τον ένοχο πίσω από μια ανερχόμενη αλλεργία που προκαλείται από τσιμπήματα τσιμπουριών

Μαρία Κοτοπούλη
Μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά συνοδευόμενη από μπάρμπεκιου μπορεί να καταλήξει σε… εφιάλτη, με την εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως ο αφόρητος κνησμός, πόνος ή ακόμα και πρήξιμο που μπορεί να επιδεινωθεί σε σημείο που να απαιτεί επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ο ένοχος δεν είναι η τροφική δηλητηρίαση, αλλά οι συνέπειες από ένα τσίμπημα κρότωνα -το γνωστό τσιμπούρι- που ίσως έχετε υποστεί μήνες νωρίτερα και δεν το έχετε καν παρατηρήσει.

Αυτή η καθυστερημένη αλλεργική αντίδραση ονομάζεται σύνδρομο άλφα-γαλακτόζης. Αν και συνήθως αποκαλείται «αλλεργία στο κόκκινο κρέας», το σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλά προϊόντα, όχι μόνο στο κόκκινο κρέας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το σύνδρομο εξαπλώνεται παγκοσμίως. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εκτιμούν ότι έως και 450.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ μπορεί να το έχουν.

Μαρία Κοτοπούλη
