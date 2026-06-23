Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025
YGEIAMOU.GR
Clawback ΕΟΠΥΥ

Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025

Οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback και rebate) των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ το 2025, καλύπτοντας περίπου το 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης

Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ οι υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις (clawback και rebate) που κατέβαλαν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσα στο 2025.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 1 στα 3 ευρώ που δαπανώνται για φάρμακα καλύπτεται από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τα αυξημένα ποσά των υποχρεωτικών επιστροφών δημιουργούν μόνιμη δυσαρέσκεια στη φαρμακοβιομηχανία και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που εμποδίζει καινοτόμα και ακριβά φάρμακα να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τον απολογισμό του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα, η φαρμακευτική δαπάνη του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε ως εξής:

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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