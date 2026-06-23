Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025

Οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback και rebate) των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ το 2025, καλύπτοντας περίπου το 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης