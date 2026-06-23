Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025
Clawback: Με 1,1 δις ευρώ «φορτώνονται» οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2025
Οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback και rebate) των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ το 2025, καλύπτοντας περίπου το 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης
Ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ οι υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις (clawback και rebate) που κατέβαλαν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσα στο 2025.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 1 στα 3 ευρώ που δαπανώνται για φάρμακα καλύπτεται από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τα αυξημένα ποσά των υποχρεωτικών επιστροφών δημιουργούν μόνιμη δυσαρέσκεια στη φαρμακοβιομηχανία και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που εμποδίζει καινοτόμα και ακριβά φάρμακα να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τον απολογισμό του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα, η φαρμακευτική δαπάνη του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 1 στα 3 ευρώ που δαπανώνται για φάρμακα καλύπτεται από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τα αυξημένα ποσά των υποχρεωτικών επιστροφών δημιουργούν μόνιμη δυσαρέσκεια στη φαρμακοβιομηχανία και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που εμποδίζει καινοτόμα και ακριβά φάρμακα να φτάσουν στους Έλληνες ασθενείς.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τον απολογισμό του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα, η φαρμακευτική δαπάνη του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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