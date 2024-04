Υγεία: Αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα για όλους

Με το φετινό μήνυμα My health, my right (=Η Υγεία μου, δικαίωμά μου) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γιορτάζει την Κυριακή 7 Απριλίου, ημέρα ίδρυσής του που φέτος συμπληρώνει 76 χρόνια.Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τουλάχιστον 140 χώρες αναγνωρίζουν την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα στο σύνταγμά τους. Συνεπώς, οι παροτρύνσεις της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για τους πολίτες είναι: «Να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου στην περίθαλψη, να λαμβάνεις τις αποφάσεις για την υγεία σου, να προστατεύεις την πρόσβασή σου σε υπηρεσίες υγείας ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και να έχεις την υγεία ως προτεραιότητα».Διαβάστε περισσότερα στο