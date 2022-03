Αυτές οι ασκήσεις χαρίζουν δύναμη, εκρηκτικότητα, ευλυγισία και δυνατά οστά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξεχάστε τα βάρη και τα βαράκιαγυμναστηρίου, καθώς το βάρος του σώματος και τα άλματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση του σώματός μας. Ακόμα κι όταν κουβαλάτε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ ή ανεβαίνετε μια ανηφόρα, οι μύες του σώματός σας ενισχύονται.Εξαιρετικά αποτελεσματική είναι και η πλειομετρική προπόνηση που ακολουθούν αρκετοί αθλητές και η Lindsay Bottoms, ερευνήτρια στο τμήμα Exercise and Health Physiology του Πανεπιστημίου του Hertfordshire και ο Jon Brazier, Ανώτερος Λέκτορας και διδάκτορας του μαθήματος Strength and Conditioning με άρθρο τους στο The Conversation μας συνιστούν να τη δοκιμάσουμε.Οι ασκήσεις σε αυτό το προπονητικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν άλματα από κάποιο ύψος ή με ένα σχοινάκι, ή επιτόπια και στοχεύουν στην τόνωση των μυών, των τενόντων και του νευρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, οι αθλητές πραγματοποιούν πιο γρήγορες και πιο δυνατές κινήσεις, με λιγότερη όμως μυϊκή καταπόνηση. Έτσι, για παράδειγμα, ένας σπρίντερ μπορεί να φτάσει ευκολότερα στην τελική του ταχύτητα και να τη διατηρήσει κατά τη διάρκεια των αγώνων.Βοηθά τους αθλητές και όχι μόνοΤο βασικό ώφελος της συγκεκριμένης ρουτίνας γυμναστικής είναι η εκρηκτικότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτες, μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη, το μέγεθος των μυών και την ταχύτητα των μυών, παράλληλα με τη βελτίωση του συντονισμού. Όλες αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε καλύτερες αθλητικές επιδόσεις και στην αντοχή.Δε βγαίνουν όμως μόνο οι αθλητές κερδισμένοι. Σύμφωνα με άλλη μελέτη, οι ηλικιωμένοι που εκτελούν πλειομετρικές ασκήσεις (όπως κάθετα άλματα) μπορούν ευκολότερα να πηδούν και να ανεβαίνουν σκάλες σε σύγκριση με εκείνους που κάνουν μόνο προπόνηση αντιστάσεων ή περπάτημα.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr