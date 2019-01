Ερωτικό... τετράγωνο στην αστυνομία της Νέας Υόρκης - Τους πήραν τα όπλα για να μην αλληλοσκοτωθούν!

Οι παράνομες σχέσεις στον χώρο εργασίας έχουν αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας. Πόσο μάλλον όταν οι εμπλεκόμενοι είναι τέσσερις και... οπλοφορούν.Η απίστευτη υπόθεση που φέρνει στη δημοσιότητα η New York Post θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει έμπνευση για ταινία, αφού περιέχει όλα τα «συστατικά» ενός αμερικανικού blockbuster:, έρωτα, ρίσκο και άφθονη αστυνομική δράση.Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ένας αρχιφύλακας του Αστυνομικού Τμήματος τηςαπάτησε την αστυνομικό φιλενάδα του με συνάδελφό του, η οποία τυγχάνει να είναι επίσης παντρεμένη με αστυνομικό από το ίδιο τμήμα! Η αποκάλυψη της παράνομης σχέσης, όπως θα περίμενε κανείς, είχε ως αποτέλεσμα ένα πιπεράτο σκάνδαλο που προκάλεσε σάλο στο NYPD.Όλα ξεκίνησαν όταν ο 40χρονος αρχιφύλακας Kandou Worley και η 33χρονη Stephanie Gallardo αποσπάσθηκαν μαζί πέρυσι στο τμήμα Στρατηγικής Ανταπόκρισης του αστυνομικού τμήματος.Η... στενή τους συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά και να συνάψουν παράνομο δεσμό, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του NYPD που επικαλείται η εφημερίδα.Ωστόσο ο έρωτάς τους δεν έμελλε να παραμείνει πολύ καιρό κρυφός. Η Tyeis Coppin, συνδικαλίστριακαι φιλενάδα του Worley βρήκε ενοχοποιητικές φωτογραφίες στο κινητό του αγαπημένου της, με τον οποίο συζούσε. Μία από αυτές, σύμφωνα με τη New York Post, έδειχνε τους παράνομους εραστές γυμνούς και βρεγμένους στο ντους, ενώ σε άλλες το ζευγάρι πόζαρε ανταλλάζοντας φιλιά γεμάτα τρυφερότητα.Εξοργισμένη, η Coppin πόσταρε τις ενοχοποιητικές φωτογραφίες στον λογαριασμό Instagram του φίλου της, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «mike_lowry_78», παραπέμποντας - κατά ειρωνία της τύχης - στον... γκομενιάρη αστυνομικό ήρωα που υποδύεται ο Will Smith στην ταινία Bad Boys! Το σκεπτικό πίσω από αυτήν την εκδικητική κίνηση ήταν ότι οι followers του λογαριασμού περιλάμβαναν όχι μόνο δεκάδες συναδέλφους του παράνομου ζεύγους, αλλά ενδεχομένως και τον σύζυγο της «πέτρας του σκανδάλου».Οι λεζάντες που πρόσθεσε η απατημένη γυναίκα είναι χαρακτηριστικές της οργής της: «Είπα στην κοπέλα μου ότι την αγαπούσα 10 λεπτά πριν γαμ...σω αυτήν εδώ. Η γυναίκα που βλέπετε είναι σύζυγος κάποιου άλλου άνδρα, δεν είναι η κοπέλα μου. Έχω κι εγώ σχέση αλλά δεν είναι αυτή!!».Λίγα 24ωρα αργότερα, η είδηση της παράνομης σχέσης είχε διαδοθεί σε κάθε γωνιά του αστυνομικού τμήματος και όλοι οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση για το περιστατικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, συνολικά εννέα όπλα κατασχέθηκαν από τους τέσσερις αστυνομικούς αφού οι αρμόδιοι έκριναν ότι «υπήρχε πιθανότητα άσκησης βίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και του στρες που προκλήθηκε από μια οικογενειακή κρίση».Επίσης τα εμπλεκόμενα άτομα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για λίγες μέρες, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους με πιο καθαρό μυαλό.Πάντως, για την ιστορία και παρά τα αποδεικτικά στοιχεία, η Gallardo επιμένει ότι με τον 40χρονο αρχιφύλακα είχε απλώς ένα φλερτ που κατέληξε σε μερικά φιλιά και ότι ποτέ δεν συνέβη... το μοιραίο.Το θέμα, φυσικά, από εδώ και εμπρός είναι πώς θα συνεργαστούν στο εξής οι τέσσερις αστυνομικοί και πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα πληρώσει κάποιος πολίτης... τα σπασμένα.