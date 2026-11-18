Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ο ουκρανικός στρατός αποκρούει σθεναρά τις επιθέσεις των Ρώσων εισβολέων, λέει ο Ζελένσκι
Ο ουκρανικός στρατός αποκρούει σθεναρά τις επιθέσεις των Ρώσων εισβολέων, λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε την υπεράσπιση δύο πόλεων στο Ντονέτσκ - Οι θέσεις μας παραμένουν ισχυρές σε Ντομπροπίλια και Κοστιαντίνιφκα
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η θέση του ουκρανικού στρατού στα πεδία των μαχών παραμένει ισχυρή, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, επικαλούμενος την υπεράσπιση δύο πόλεων στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ.
«Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα μέτωπα, οι θέσεις μας παραμένουν ισχυρές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Παρότι οι Ρώσοι καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να προωθηθούν προς την Ντομπροπίλια και την Κοστιαντίνιφκα, συντρίβουμε τους κατακτητές», υποστήριξε.
Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματα της Μόσχας έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια, κάτι που είχε ισχυριστεί το καλοκαίρι και για την Κοστιαντίνιφκα.
Το Κίεβο έχει διαψεύσει πως οι δύο πόλεις έπεσαν στα χέρια των Ρώσων εισβολέων.
«Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα μέτωπα, οι θέσεις μας παραμένουν ισχυρές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Παρότι οι Ρώσοι καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να προωθηθούν προς την Ντομπροπίλια και την Κοστιαντίνιφκα, συντρίβουμε τους κατακτητές», υποστήριξε.
Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματα της Μόσχας έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια, κάτι που είχε ισχυριστεί το καλοκαίρι και για την Κοστιαντίνιφκα.
Το Κίεβο έχει διαψεύσει πως οι δύο πόλεις έπεσαν στα χέρια των Ρώσων εισβολέων.
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