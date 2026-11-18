«Η συμφωνία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες, και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του», τόνισε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ





Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η συμφωνία αποσκοπεί στο «να διασφαλίσει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες, και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του».







Hegseth in Venezuela: Venezuela is better today than it was yesterday, and it will be better tomorrow than it is today. https://t.co/J7zFszklZ9 — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Hegseth in Venezuela: To the narco-terrorists who have used Venezuela as a safe haven, your time is up. We will kill you. https://t.co/R48mpoqjR2 — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026 Παράλληλα, απευθύνθηκε προς τον λαό της Βενεζουέλας υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμός μας έχει τελειώσει, τώρα ας χτίσουμε μαζί αυτή την ειρήνη».



Hegseth in Venezuela: To the people of Venezuela, our war is over. Now let us build this peace together. https://t.co/nfhi2e4g68 — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026 Κλείσιμο



Hegseth in Venezuela: America is no better friend and no worse enemy. But we prefer the no better friend part. https://t.co/DBpXSYxJpt — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας,



Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ , ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία με τη Βενεζουέλα , κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Καράκας.Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η συμφωνία αποσκοπεί στο «να διασφαλίσει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν θα απειλείται από ξένους παράγοντες, ναρκοτρομοκράτες ή εγκληματίες, και ότι θα είναι ασφαλής και προστατευμένος εντός των κυρίαρχων συνόρων του».«Η Βενεζουέλα είναι σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι χθες, και αύριο θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σήμερα», σημείωσε.Παράλληλα, απευθύνθηκε προς τον λαό της Βενεζουέλας υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμός μας έχει τελειώσει, τώρα ας χτίσουμε μαζί αυτή την ειρήνη».«Η Αμερική δεν είναι ούτε ο καλύτερος φίλος ούτε ο χειρότερος εχθρός. Εμείς, όμως, προτιμάμε να είμαστε στην πλευρά της φιλίας», είπε.Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες , έκανε λόγο για «επανεκκίνηση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», έπειτα από χρόνια εντάσεων στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Ροδρίγκες, η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας στους τομείς της εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες.



Ο Πιτ Χέγκσεθ έγινε δεκτός από την Ντέλσι Ροδρίγκες στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται δέκα μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δικάζεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του.



Ο Χέγκσεθ είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έχει επισκεφθεί τη Βενεζουέλα μετά από εκείνη την επιχείρηση, της οποίας υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες ως επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.