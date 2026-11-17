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Είναι σε εξέλιξη παγκόσμια κυβερνοεπίθεση;
Προβλήματα στις υπηρεσίες της Apple, αναφορές χρηστών για Google και Gmail, πρόσφατες δυσλειτουργίες σε τράπεζες και αερομεταφορές, αλλά και μια επιβεβαιωμένη κυβερνοεπίθεση μέσω εξωτερικού παρόχου λογισμικού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Ποια περιστατικά συνδέονται πραγματικά και ποια στοιχεία απαιτούνται για να μιλήσουμε για κοινή επίθεση;
Προβλήματα στις υπηρεσίες της Apple, αναφορές χρηστών για Google και Gmail, πρόσφατες δυσλειτουργίες σε τράπεζες και αερομεταφορές, αλλά και μια επιβεβαιωμένη κυβερνοεπίθεση μέσω εξωτερικού παρόχου λογισμικού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Ποια περιστατικά συνδέονται πραγματικά και ποια στοιχεία απαιτούνται για να μιλήσουμε για κοινή επίθεση;
Η Apple αναγνώρισε προβλήματα στο App Store, στο Apple Music και στη σύνδεση λογαριασμών iCloud, με ώρα έναρξης τις 18:45 ώρα Ελλάδας. Η εικόνα εξελισσόταν γρήγορα: στις 20:54, App Store και Apple Music δεν εμφανίζονταν πλέον με ενεργό συμβάν στην επίσημη καταγραφή. Παρέμεναν, όμως, προβλήματα στη σύνδεση στο iCloud, στην αγορά AppleCare από συσκευές και στις υπηρεσίες Apple Business, Apple School Manager και Schoolwork. Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει την αιτία.
Οι αναφορές χρηστών περιλάμβαναν ανεπιθύμητες αποσυνδέσεις από λογαριασμούς, αποτυχίες επαλήθευσης και δυσκολίες στη λήψη εφαρμογών. Καταγράφηκαν επίσης παράπονα για Apple Pay και ενεργοποίηση συσκευών, χωρίς κάθε αναφορά να αντιστοιχεί σε ξεχωριστό, επίσημα επιβεβαιωμένο περιστατικό.
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