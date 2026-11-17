Οι δυσλειτουργίες της Apple το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου προστίθενται σε μια αλληλουχία περιστατικών που έχει επηρεάσει υπηρεσίες καθημερινής χρήσης. Η χρονική συγκυρία συναντά τη φημολογία των προηγούμενων ημερών για επικείμενο ψηφιακό blackout. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι όλες αυτές οι υποθέσεις αποτελούν τμήματα της ίδιας επιχείρησης.





Η Apple αναγνώρισε προβλήματα στο App Store, στο Apple Music και στη σύνδεση λογαριασμών iCloud, με ώρα έναρξης τις 18:45 ώρα Ελλάδας. Η εικόνα εξελισσόταν γρήγορα: στις 20:54, App Store και Apple Music δεν εμφανίζονταν πλέον με ενεργό συμβάν στην επίσημη καταγραφή. Παρέμεναν, όμως, προβλήματα στη σύνδεση στο iCloud, στην αγορά AppleCare από συσκευές και στις υπηρεσίες Apple Business, Apple School Manager και Schoolwork. Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει την αιτία.

Οι αναφορές χρηστών περιλάμβαναν ανεπιθύμητες αποσυνδέσεις από λογαριασμούς, αποτυχίες επαλήθευσης και δυσκολίες στη λήψη εφαρμογών. Καταγράφηκαν επίσης παράπονα για Apple Pay και ενεργοποίηση συσκευών, χωρίς κάθε αναφορά να αντιστοιχεί σε ξεχωριστό, επίσημα επιβεβαιωμένο περιστατικό.





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