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Το Παρίσι διαψεύδει τον Λαβρόφ: Οι στρατιωτικοί μας στην Ουκρανία δεν συμμετέχουν στις μάχες
Το Παρίσι διαψεύδει τον Λαβρόφ: Οι στρατιωτικοί μας στην Ουκρανία δεν συμμετέχουν στις μάχες
Οι Γάλλοι στρατιωτικού που απασχολούνται για την εκπαίδευση των Ουκρανών και την συντήρηση του εξοπλισμού «βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου» είπε η υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίς Ρουφό
Είναι "παράλογο" να λένε ότι οι Γάλλοι στρατιωτικοί που βρίσκονται στην Ουκρανία συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση, όπως έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίς Ρουφό.
Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία στην Ουκρανία Γάλλων στρατιωτικών για αποστολές εκπαίδευσης και συντήρησης εξοπλισμού, κάτι που έγινε γνωστό χθες, Δευτέρα, η υφυπουργός υπογράμμισε "την απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για εμπλοκή σε μάχη, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί κάνοντας λόγο για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, κάτι που είναι παράλογο".
"Δεν πρόκειται πλέον για υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο", δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ λίγες ώρες νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τη Δευτέρα και έχουν επιβεβαιωθεί, μικρές ομάδες Γάλλων στρατιωτικών βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία, για να παράσχουν εκπαίδευση σε Ουκρανούς στρατιωτικούς και να διεξάγουν αποστολές συντήρησης ορισμένων εξοπλισμών τους οποίους προμηθεύει η Γαλλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης στο Κίεβο.
"Πράγματι, υπάρχει στην Ουκρανία μια συντονιστική δομή που εργάζεται στενά με την αποστολή άμυνας (σ.σ. η επίσημη γαλλική στρατιωτική αντιπροσωπεία), η οποία επιτρέπει να γίνεται στοχευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και συντήρηση εξοπλισμού", δήλωσε η Γαλλίδα υφυπουργός απαντώντας σε ερώτηση ως προς τον χαρακτήρα των αποστολών αυτών και την ανάγκη ή όχι να ενημερωθεί γι' αυτό το κοινοβούλιο.
Εκτός από την "απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για εμπλοκή σε μάχη", η Γαλλίδα υφυπουργός υπογράμμισε ότι "ο αριθμός των μελών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό είναι πολύ περιορισμένος". Δήλωσε επίσης "τον εξαιρετικά ακριβή χαρακτήρα" των αποστολών, που διεξάγονται επίσης "σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου".
Για τους λόγους αυτούς, "δεν πρόκειται για ένοπλη στρατιωτική επέμβαση στο πλαίσιο ενός πολέμου και για άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση κατά την έννοια του άρθρου 35 του Συντάγματος", που διέπει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των γαλλικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της χώρας, διευκρίνισε.
Η Αλίς Ρουφό δήλωσε επίσης ότι οι Γάλλοι "δεν είναι συμπολεμιστές" στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον ηγέτη της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστερας Ζαν-Λυκ Μελανσόν ότι αναμεταδίδει "την προπαγάνδα του Κρεμλίνου".
"Όχι: δεν είμαστε συμπολεμιστές στην Ουκρανία. Υπάρχει μόνο ο Λαβρόφ, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου και εσείς που το λέτε", δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ απαντώντας σε μήνυμα του Μελανσόν λίγο νωρίτερα στην ίδια πλατφόρμα, στο οποίο ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας επαναλάμβανε την προειδοποίηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών προς τη Γαλλία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία.
Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία στην Ουκρανία Γάλλων στρατιωτικών για αποστολές εκπαίδευσης και συντήρησης εξοπλισμού, κάτι που έγινε γνωστό χθες, Δευτέρα, η υφυπουργός υπογράμμισε "την απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για εμπλοκή σε μάχη, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί κάνοντας λόγο για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, κάτι που είναι παράλογο".
"Δεν πρόκειται πλέον για υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο", δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ λίγες ώρες νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τη Δευτέρα και έχουν επιβεβαιωθεί, μικρές ομάδες Γάλλων στρατιωτικών βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία, για να παράσχουν εκπαίδευση σε Ουκρανούς στρατιωτικούς και να διεξάγουν αποστολές συντήρησης ορισμένων εξοπλισμών τους οποίους προμηθεύει η Γαλλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης στο Κίεβο.
"Πράγματι, υπάρχει στην Ουκρανία μια συντονιστική δομή που εργάζεται στενά με την αποστολή άμυνας (σ.σ. η επίσημη γαλλική στρατιωτική αντιπροσωπεία), η οποία επιτρέπει να γίνεται στοχευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και συντήρηση εξοπλισμού", δήλωσε η Γαλλίδα υφυπουργός απαντώντας σε ερώτηση ως προς τον χαρακτήρα των αποστολών αυτών και την ανάγκη ή όχι να ενημερωθεί γι' αυτό το κοινοβούλιο.
Εκτός από την "απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για εμπλοκή σε μάχη", η Γαλλίδα υφυπουργός υπογράμμισε ότι "ο αριθμός των μελών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό είναι πολύ περιορισμένος". Δήλωσε επίσης "τον εξαιρετικά ακριβή χαρακτήρα" των αποστολών, που διεξάγονται επίσης "σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου".
Για τους λόγους αυτούς, "δεν πρόκειται για ένοπλη στρατιωτική επέμβαση στο πλαίσιο ενός πολέμου και για άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση κατά την έννοια του άρθρου 35 του Συντάγματος", που διέπει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των γαλλικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της χώρας, διευκρίνισε.
Η Αλίς Ρουφό δήλωσε επίσης ότι οι Γάλλοι "δεν είναι συμπολεμιστές" στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον ηγέτη της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστερας Ζαν-Λυκ Μελανσόν ότι αναμεταδίδει "την προπαγάνδα του Κρεμλίνου".
"Όχι: δεν είμαστε συμπολεμιστές στην Ουκρανία. Υπάρχει μόνο ο Λαβρόφ, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου και εσείς που το λέτε", δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ απαντώντας σε μήνυμα του Μελανσόν λίγο νωρίτερα στην ίδια πλατφόρμα, στο οποίο ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας επαναλάμβανε την προειδοποίηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών προς τη Γαλλία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία.
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