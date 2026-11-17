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Φορτηγό γεμάτο χαλίκια έπεσε στο ποτάμι μετά την κατάρρευση πλωτής γέφυρας στην Ιταλία, δείτε βίντεο
Φορτηγό γεμάτο χαλίκια έπεσε στο ποτάμι μετά την κατάρρευση πλωτής γέφυρας στην Ιταλία, δείτε βίντεο
Η κατασκευή δεν άντεξε το βάρος του φορτηγού και υποχώρησε, παρασύροντας μαζί της το όχημα στο ποτάμι
Ένα φορτηγό που μετέφερε μεγάλο φορτίο χαλικιών προκάλεσε την κατάρρευση πλωτής γέφυρας στην περιοχή Καποσίλε, στον δήμο Μουζίλε ντι Πιάβε, στην επαρχία της Βενετίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα νερά του ποταμού Σίλε. Ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και διασώθηκε χωρίς να τραυματιστεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 9:20, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να περάσει από τη γέφυρα. Η κατασκευή δεν άντεξε το βάρος του φορτηγού και υποχώρησε, παρασύροντας μαζί της το όχημα στο ποτάμι.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το φορτίο ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο βάρος για τη συγκεκριμένη διέλευση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα διευκρινιστούν από τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους σταθμούς του Σαν Ντονά ντι Πιάβε και του Τζεζόλο, με τη συνδρομή γερανού από το Τρεβίζο, καθώς και αστυνομικοί της τοπικής αστυνομίας.
Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν την εκφόρτωση των χαλικιών από την καρότσα, προκειμένου να μειωθεί το βάρος του οχήματος και να καταστεί δυνατή η ανάσυρσή του.
Παράλληλα, τοποθετήθηκαν ειδικά απορροφητικά φράγματα στον ποταμό Σίλε, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ρύπανσης από πιθανή διαρροή καυσίμων ή άλλων υγρών από το φορτηγό.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 9:20, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να περάσει από τη γέφυρα. Η κατασκευή δεν άντεξε το βάρος του φορτηγού και υποχώρησε, παρασύροντας μαζί της το όχημα στο ποτάμι.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το φορτίο ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο βάρος για τη συγκεκριμένη διέλευση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα διευκρινιστούν από τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους σταθμούς του Σαν Ντονά ντι Πιάβε και του Τζεζόλο, με τη συνδρομή γερανού από το Τρεβίζο, καθώς και αστυνομικοί της τοπικής αστυνομίας.
Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν την εκφόρτωση των χαλικιών από την καρότσα, προκειμένου να μειωθεί το βάρος του οχήματος και να καταστεί δυνατή η ανάσυρσή του.
Παράλληλα, τοποθετήθηκαν ειδικά απορροφητικά φράγματα στον ποταμό Σίλε, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ρύπανσης από πιθανή διαρροή καυσίμων ή άλλων υγρών από το φορτηγό.
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