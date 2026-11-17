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Ο Λευκός Οίκος φορά τα γιορτινά του: Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε το θέμα του φετινού χριστουγεννιάτικου στολισμού, φωτογραφίες
Ο Λευκός Οίκος φορά τα γιορτινά του: Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε το θέμα του φετινού χριστουγεννιάτικου στολισμού, φωτογραφίες
Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε με μια φωτογραφία ότι το θέμα του χριστουγεννιάτικου στολισμού του Λευκού Οίκου για το 2026 θα είναι «America in Bloom»
Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε ότι το θέμα του χριστουγεννιάτικου στολισμού του Λευκού Οίκου για το 2026 θα είναι «America in Bloom» («Η Αμερική ανθίζει»).
Η φετινή εορταστική περίοδος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1776.
Την προηγούμενη χρονιά, η Πρώτη Κυρία είχε επιλέξει ως κεντρικό θέμα του χριστουγεννιάτικου στολισμού το «Home Is Where the Heart Is» («Σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά»), δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, στις παραδόσεις και στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Δείτε φωτογραφίες
Η φετινή εορταστική περίοδος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1776.
Την προηγούμενη χρονιά, η Πρώτη Κυρία είχε επιλέξει ως κεντρικό θέμα του χριστουγεννιάτικου στολισμού το «Home Is Where the Heart Is» («Σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά»), δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, στις παραδόσεις και στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Δείτε φωτογραφίες
AMERICA IN BLOOM Christmas 2026 https://t.co/JTCZrwUJUs— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) November 17, 2026
🚨 BREAKING: First Lady Melania Trump reveals the 2026 White House Christmas theme is “America in Bloom” https://t.co/Lrf7hfGeEd— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) November 17, 2026
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