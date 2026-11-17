Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός αντισυνταγματάρχης συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κοντά στην πόλη Γκλόστερ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας





Ο Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κοντά στην πόλη Γκλόστερ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας.







American soldier arrested in UK on suspicion of spying for Russia taken into custody by US military https://t.co/lq6NwWbYZE — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 17, 2026

Οι κατηγορίες που εξετάζουν οι αρχές Η βρετανική αστυνομία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ο αξιωματικός συνελήφθη βάσει των άρθρων 1 και 3 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 (National Security Act 2023).



Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν την απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών, καθώς και την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.



Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο στρατιωτικός βρίσκεται πλέον υπό την κράτηση των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποψιών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την κατασκοπεία.

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Οι Αμερικανοί ανέλαβαν την έρευνα Ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση πέρασε στη δικαιοδοσία των αμερικανικών αρχών.



«Στη συνέχεια, ελήφθη η απόφαση να παραδοθεί η έρευνα στους Αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να τη συνεχίσουν», δήλωσε.



Η υπόθεση αφορά στρατιωτικό που υπηρετούσε σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στη Βρετανία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διερεύνηση των καταγγελιών περί κατασκοπείας.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του αξιωματικού, το είδος των πληροφοριών που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση ή περισσότερα στοιχεία για την πιθανή σύνδεσή του με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ένας 41χρονος ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού συνελήφθη και κρατείται στη Βρετανία ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας.Ο Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κοντά στην πόλη Γκλόστερ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας.Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC , ο 41χρονος υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση Imjin Barracks, στο Ίνσγουορθ του Γκλόστερσιρ, όπου στεγάζεται το στρατηγείο του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (Allied Rapid Reaction Corps – ARRC).Η βρετανική αστυνομία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ο αξιωματικός συνελήφθη βάσει των άρθρων 1 και 3 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 (National Security Act 2023).Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν την απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών, καθώς και την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο στρατιωτικός βρίσκεται πλέον υπό την κράτηση των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποψιών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την κατασκοπεία.Ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση πέρασε στη δικαιοδοσία των αμερικανικών αρχών.«Στη συνέχεια, ελήφθη η απόφαση να παραδοθεί η έρευνα στους Αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να τη συνεχίσουν», δήλωσε.Η υπόθεση αφορά στρατιωτικό που υπηρετούσε σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στη Βρετανία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διερεύνηση των καταγγελιών περί κατασκοπείας.Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του αξιωματικού, το είδος των πληροφοριών που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση ή περισσότερα στοιχεία για την πιθανή σύνδεσή του με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Τα στοιχεία για την ταυτότητα του αξιωματικού Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον συλληφθέντα ως τον αντισυνταγματάρχη Μπράντον Κάρολ Τάινερ, 41 ετών, ο οποίος υπηρετεί στον αμερικανικό στρατό από το 2008.



Κατά τις πληροφορίες της Washington Post, αξιωματούχοι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι δεν είχαν διαβιβαστεί απόρρητες πληροφορίες στη Ρωσία πριν από τη σύλληψή του.



Η έρευνα συνεχίζεται πλέον από τις αμερικανικές αρχές, ενώ ο αξιωματικός παραμένει ύποπτος και δεν έχει κριθεί ένοχος για κατασκοπεία.