Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Οι Ρώσοι βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο που επιβάλλει αυστηρότερες ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο
Οι Ρώσοι βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο που επιβάλλει αυστηρότερες ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο
Η Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ενέκρινε το νομοσχέδιο, που προβλέπει κατά μέσο όρο, τον διπλασιασμό του κατώτατου και του ανώτατου ορίου των προστίμων για 29 διοικητικά αδικήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια
Η ρωσική βουλή ψήφισαν σήμερα υπέρ ενός νομοσχεδίου που θα αυξήσει τα χρηματικά πρόστιμα για μια σειρά παραβάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο, καθώς και για άλλα ήσσονος σημασίας αδικήματα, μεταξύ των οποίων η «υποτίμηση» των ενόπλων δυνάμεων και η διανομή υλικού που το Κρεμλίνο θεωρεί εξτρεμιστικό.
Καθώς πλησιάζει η πέμπτη επέτειος του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, οι ρωσικές αρχές έχουν καταστείλει σχεδόν όλες τις δημόσιες εκφράσεις διαφωνίας έναντι της σύγκρουσης.
Η Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ενέκρινε το νομοσχέδιο στην πρώτη από τις τρεις αναγνώσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει, κατά μέσο όρο, τον διπλασιασμό του κατώτατου και του ανώτατου ορίου των προστίμων για 29 διοικητικά αδικήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Στα αδικήματα αυτά περιλαμβάνονται η διοργάνωση μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων, η παραγωγή και διανομή «εξτρεμιστικού» υλικού και δημόσιες ενέργειες που αποσκοπούν στην «υπονόμευση της φήμης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», καθώς και το κάπνισμα σε συγκεκριμένους χώρους και η μη ορθή δήλωση της κατοικίας.
«Όλα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών», αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δήλωση του προέδρου της Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν.
Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, η παραγωγή και η διάδοση «εξτρεμιστικού» περιεχομένου, για παράδειγμα, θα επιφέρει πρόστιμο ύψους 50.000 έως 100.000 ρούβλια (600 έως 1.206 δολάρια) για τα φυσικά πρόσωπα, έναντι μόλις 1.000 έως 3.000 ρουβλίων που ίσχυε προηγουμένως.
Η Μόσχα θέσπισε αυστηρούς νόμους λογοκρισίας σε καιρό πολέμου αμέσως μετά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την κριτική των ενεργειών των Ρώσων στρατιωτών και χαρακτηρίζοντας ως εξτρεμιστικές, ομάδες όπως εκείνες που συνδέονται με τον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.
Σύμφωνα με τη ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα OVD-Info, περίπου 1.393 άτομα έχουν υποστεί νομικές κυρώσεις λόγω της αντιπολεμικής τους στάσης από την έναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων 337 που βρίσκονται επί του παρόντος στη φυλακή ή υποβάλλονται σε αναγκαστική ψυχιατρική θεραπεία.
Καθώς πλησιάζει η πέμπτη επέτειος του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, οι ρωσικές αρχές έχουν καταστείλει σχεδόν όλες τις δημόσιες εκφράσεις διαφωνίας έναντι της σύγκρουσης.
Η Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ενέκρινε το νομοσχέδιο στην πρώτη από τις τρεις αναγνώσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει, κατά μέσο όρο, τον διπλασιασμό του κατώτατου και του ανώτατου ορίου των προστίμων για 29 διοικητικά αδικήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Russian lawmakers look to boost penalties for war-related offences https://t.co/9EOda5YjXs— The Straits Times (@straits_times) November 17, 2026
Στα αδικήματα αυτά περιλαμβάνονται η διοργάνωση μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων, η παραγωγή και διανομή «εξτρεμιστικού» υλικού και δημόσιες ενέργειες που αποσκοπούν στην «υπονόμευση της φήμης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», καθώς και το κάπνισμα σε συγκεκριμένους χώρους και η μη ορθή δήλωση της κατοικίας.
«Όλα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών», αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δήλωση του προέδρου της Δούμας, Βιτσισλάβ Βολόντιν.
Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, η παραγωγή και η διάδοση «εξτρεμιστικού» περιεχομένου, για παράδειγμα, θα επιφέρει πρόστιμο ύψους 50.000 έως 100.000 ρούβλια (600 έως 1.206 δολάρια) για τα φυσικά πρόσωπα, έναντι μόλις 1.000 έως 3.000 ρουβλίων που ίσχυε προηγουμένως.
Η Μόσχα θέσπισε αυστηρούς νόμους λογοκρισίας σε καιρό πολέμου αμέσως μετά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την κριτική των ενεργειών των Ρώσων στρατιωτών και χαρακτηρίζοντας ως εξτρεμιστικές, ομάδες όπως εκείνες που συνδέονται με τον εκλιπόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.
Σύμφωνα με τη ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα OVD-Info, περίπου 1.393 άτομα έχουν υποστεί νομικές κυρώσεις λόγω της αντιπολεμικής τους στάσης από την έναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων 337 που βρίσκονται επί του παρόντος στη φυλακή ή υποβάλλονται σε αναγκαστική ψυχιατρική θεραπεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα