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Οι Χούθι χτύπησαν με drones σταθμούς άντλησης πετρελαίου κατά μήκους του αγωγού East - West στη Σαουδική Αραβία
Οι Χούθι χτύπησαν με drones σταθμούς άντλησης πετρελαίου κατά μήκους του αγωγού East - West στη Σαουδική Αραβία
Δύο επιθέσεις με πέντε συνολικά drones πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης κατά του σημαντικού αγωγού πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου τους
Δύο επιθέσεις με συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον σταθμών άντλησης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί.
Όπως υποστήριξε ο Σαρί, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις κατά μήκος του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West Pipeline), ο οποίος αποτελεί σημαντική υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Χούθι, η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εναντίον του ένατου σταθμού άντλησης του πετρελαιαγωγού, με τη χρήση τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Η δεύτερη επίθεση, όπως ανέφερε, είχε στόχο τον όγδοο σταθμό άντλησης, εναντίον του οποίου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones.
Ο Γιαχία Σαρί ισχυρίστηκε ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας τη μεταφορά αργού πετρελαίου χωρίς τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Η σημασία του έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας των πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σημειώνεται ότι οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων τις τελευταίες ημέρες. Στις 12 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν πλήγματα στον έβδομο σταθμό άντλησης του ίδιου αγωγού και σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η νέα ανακοίνωση της οργάνωσης, την οποία μετέδωσε και το Reuters την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η έκταση των ζημιών από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.
Όπως υποστήριξε ο Σαρί, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο εγκαταστάσεις κατά μήκος του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West Pipeline), ο οποίος αποτελεί σημαντική υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Χούθι, η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εναντίον του ένατου σταθμού άντλησης του πετρελαιαγωγού, με τη χρήση τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
The Yemeni Armed Forces carried out two military operations targeting pumping stations No. 8 and 9 along Saudi Arabia’s East-West Pipeline in #Riyadh, spokesperson Brigadier General Yahya Saree announced. According to Saree, the operations involved five drones that scored "accurate, direct hits" on both targets, causing massive fires at the targeted sites. #SaudiArabia #Yemen— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 17, 2026
Η δεύτερη επίθεση, όπως ανέφερε, είχε στόχο τον όγδοο σταθμό άντλησης, εναντίον του οποίου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones.
Ο Γιαχία Σαρί ισχυρίστηκε ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας τη μεταφορά αργού πετρελαίου χωρίς τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Στο στόχαστρο κρίσιμη ενεργειακή υποδομή
Η σημασία του έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας των πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει επηρεάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σημειώνεται ότι οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων τις τελευταίες ημέρες. Στις 12 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν πλήγματα στον έβδομο σταθμό άντλησης του ίδιου αγωγού και σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η νέα ανακοίνωση της οργάνωσης, την οποία μετέδωσε και το Reuters την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η έκταση των ζημιών από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.
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