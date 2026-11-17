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Megaspeed: Οι ΗΠΑ είχαν εξετάσει την Άλις Χουάνγκ από το 2025 - Εντείνεται η πίεση στον Λούτνικ
Megaspeed: Οι ΗΠΑ είχαν εξετάσει την Άλις Χουάνγκ από το 2025 - Εντείνεται η πίεση στον Λούτνικ
Η έρευνα των ΗΠΑ για τη Megaspeed και οι υποψίες για διοχέτευση αμερικανικών μικροτσίπ σε μη εγκεκριμένους αποδέκτες
Αμερικανοί ερευνητές είχαν εξετάσει αυτοπροσώπως την Άλις Χουάνγκ, πρώην επικεφαλής της Megaspeed, τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο έρευνας για το ενδεχόμενο η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη να διοχέτευε αμερικανικούς ημιαγωγούς υψηλής ζήτησης σε μη εγκεκριμένους αποδέκτες. Αυτό ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας το χρονολόγιο της υπόθεσης. Η κοινή ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε αργά τη Δευτέρα, αναφέρει ότι η έρευνα του υπουργείου Εμπορίου για πιθανές παραβιάσεις των εξαγωγικών περιορισμών από την εταιρεία υπολογιστικού νέφους και κέντρων δεδομένων είχε αρχίσει το 2024.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έρχεται έπειτα από ημέρες αυξανόμενης πίεσης στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος επικρίνεται για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων κατά της Megaspeed. Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ενίσχυσε την κριτική, κατηγορώντας το υπουργείο Εμπορίου ότι άργησε να χαρακτηρίσει την εταιρεία, πελάτη της Nvidia, ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.
Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, τον Μάιο του 2025 οι ερευνητές του υπουργείου Εμπορίου ζήτησαν από τη Nvidia στοιχεία για «άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις στη Megaspeed». Τον επόμενο μήνα, η Nvidia ενέταξε τη Megaspeed στον κατάλογο εταιρειών προς τις οποίες απαγόρευε τις πωλήσεις. Στη συνέχεια, στελέχη του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας του υπουργείου Εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης, «πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο τελικής χρήσης στη Megaspeed τον Ιούνιο του 2025 και εξέτασαν τη διευθύνουσα σύμβουλο Άλις Χουάνγκ», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.
Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να λειτουργούσε ως συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν τη σχέση της με την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, πολλές πηγές που μίλησαν στο CNN διευκρίνισαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύουν ότι ενεργούσε ως κατάσκοπος του Πεκίνου.
Η Megaspeed ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025 και δεν κατέχει σήμερα καμία θέση σε αυτήν. Πρόσθεσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη πρόσφατων δημοσιευμάτων με «ισχυρισμούς για τις δραστηριότητές μας, την εφοδιαστική μας αλυσίδα και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις μας, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα στοιχεία».
Η κοινή ανακοίνωση δεν έδωσε πολλές επιπλέον λεπτομέρειες, γνωστοποίησε όμως ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλέον αναλάβει τον κύριο ρόλο στην ποινική έρευνα για τη Megaspeed. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του υπουργείου Εμπορίου θα συνεργαστούν για να εφαρμόσουν τον νόμο σε όλη του την έκταση έναντι της Megaspeed για οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει σημειωθεί», ανέφεραν τα δύο υπουργεία. Η ανακοίνωση ακολουθεί αντίστοιχη ενημέρωση της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης την περασμένη εβδομάδα, η οποία επίσης αναφερόταν στην επίσκεψη Αμερικανών ερευνητών στην εταιρεία το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης, ο έλεγχος του αμερικανικού Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025, παρουσία της Χουάνγκ. Όπως ανέφερε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αρχές της χώρας πληροφορήθηκαν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Megaspeed και την ίδια.
Την ίδια ημέρα, η αστυνομία της Σιγκαπούρης εξέτασε επίσης τη Χουάνγκ στο πλαίσιο της δικής της έρευνας για τη Megaspeed. Το διαβατήριό της παρακρατήθηκε ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της για τις ανάγκες της διαδικασίας, καθώς δεν διέμενε στη χώρα. Τελικά, η αστυνομία κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πως η Χουάνγκ είχε διαπράξει αδικήματα που σχετίζονταν με την έρευνα. Ωστόσο, της απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Σιγκαπούρη, επειδή επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο της στη Megaspeed, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έρχεται έπειτα από ημέρες αυξανόμενης πίεσης στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος επικρίνεται για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων κατά της Megaspeed. Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ενίσχυσε την κριτική, κατηγορώντας το υπουργείο Εμπορίου ότι άργησε να χαρακτηρίσει την εταιρεία, πελάτη της Nvidia, ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.
Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, τον Μάιο του 2025 οι ερευνητές του υπουργείου Εμπορίου ζήτησαν από τη Nvidia στοιχεία για «άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις στη Megaspeed». Τον επόμενο μήνα, η Nvidia ενέταξε τη Megaspeed στον κατάλογο εταιρειών προς τις οποίες απαγόρευε τις πωλήσεις. Στη συνέχεια, στελέχη του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας του υπουργείου Εμπορίου, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης, «πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο τελικής χρήσης στη Megaspeed τον Ιούνιο του 2025 και εξέτασαν τη διευθύνουσα σύμβουλο Άλις Χουάνγκ», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.
Το αίτημα στη Nvidia και ο έλεγχος στη Σιγκαπούρη
Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να λειτουργούσε ως συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν τη σχέση της με την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, πολλές πηγές που μίλησαν στο CNN διευκρίνισαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύουν ότι ενεργούσε ως κατάσκοπος του Πεκίνου.
Η σχέση με τον Χουάνγκ και οι υποψίες κατασκοπείας
Η Megaspeed ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025 και δεν κατέχει σήμερα καμία θέση σε αυτήν. Πρόσθεσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη πρόσφατων δημοσιευμάτων με «ισχυρισμούς για τις δραστηριότητές μας, την εφοδιαστική μας αλυσίδα και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις μας, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα στοιχεία».
Η κοινή ανακοίνωση δεν έδωσε πολλές επιπλέον λεπτομέρειες, γνωστοποίησε όμως ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλέον αναλάβει τον κύριο ρόλο στην ποινική έρευνα για τη Megaspeed. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του υπουργείου Εμπορίου θα συνεργαστούν για να εφαρμόσουν τον νόμο σε όλη του την έκταση έναντι της Megaspeed για οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει σημειωθεί», ανέφεραν τα δύο υπουργεία. Η ανακοίνωση ακολουθεί αντίστοιχη ενημέρωση της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης την περασμένη εβδομάδα, η οποία επίσης αναφερόταν στην επίσκεψη Αμερικανών ερευνητών στην εταιρεία το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης, ο έλεγχος του αμερικανικού Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025, παρουσία της Χουάνγκ. Όπως ανέφερε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αρχές της χώρας πληροφορήθηκαν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Megaspeed και την ίδια.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει την ποινική έρευνα
Την ίδια ημέρα, η αστυνομία της Σιγκαπούρης εξέτασε επίσης τη Χουάνγκ στο πλαίσιο της δικής της έρευνας για τη Megaspeed. Το διαβατήριό της παρακρατήθηκε ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της για τις ανάγκες της διαδικασίας, καθώς δεν διέμενε στη χώρα. Τελικά, η αστυνομία κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πως η Χουάνγκ είχε διαπράξει αδικήματα που σχετίζονταν με την έρευνα. Ωστόσο, της απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Σιγκαπούρη, επειδή επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο της στη Megaspeed, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Η παρακράτηση του διαβατηρίου και η απαγόρευση επανεισόδου
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