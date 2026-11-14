Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει μια νέα επίθεση κατά του Ιράν
Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει μια νέα επίθεση κατά του Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έδειξε κατανόηση προς τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή, οι οποίοι του ζήτησαν να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανώτερους συμβούλους του, τις τελευταίες ημέρες, ότι ενδέχεται να αναβάλλει μια επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις από την Τεχεράνη ή τους Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, που επικαλείται το Reuters, δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε απόφαση σχετικά με τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν αλλά σε συναντήσεις με τους συμβούλους του για θέματα εθνικής ασφάλειας και έπειτα από σειρά ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε πλήγματα.
Τα τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του ζητήματος και προέβησαν σε δηλώσεις με τον όρο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, είπαν ότι ο Τραμπ έδειξε κατανόηση προς τους συμμάχους στην περιοχή, οι οποίοι του ζήτησαν να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίζει και κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του και θα διασφαλίζει πάντα την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.
Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, ο Τραμπ ζήτησε τις απόψεις του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμη πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, και οι δύο τον προέτρεψαν να μην επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε προς καμία κατεύθυνση.
Σύμφωνα με δύο ακόμη άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση, ο Τραμπ δήλωσε στον Μπιν Σαλμάν, στις 31 Οκτωβρίου, ότι σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση μετά τις εκλογές. Ο διάδοχος, ωστόσο, τον παρακάλεσε να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν αποδίδουν.
Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν τρεις φορές από τις 28 Οκτωβρίου. Σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία της 7ης Νοεμβρίου, τονίστηκε η ανάγκη να τερματιστεί η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν την ιρανική οικονομία και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Τεχεράνη.
Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, αντικαθιστώντας ένα από τα δύο που επιχειρούν ήδη στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνουν και τα τρία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Την ίδια ώρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην Κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να προχωρήσει σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.
Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει ό,τι μπορούσαν μέσω των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν προτίθεται να επαναλάβει τα πλήγματα.
Σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, που επικαλείται το Reuters, δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε απόφαση σχετικά με τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν αλλά σε συναντήσεις με τους συμβούλους του για θέματα εθνικής ασφάλειας και έπειτα από σειρά ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε πλήγματα.
Τα τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του ζητήματος και προέβησαν σε δηλώσεις με τον όρο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, είπαν ότι ο Τραμπ έδειξε κατανόηση προς τους συμμάχους στην περιοχή, οι οποίοι του ζήτησαν να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.
Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων και έχει αποδειχθεί μη δημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι, στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, έδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.
Trump tells advisers he may hold off on Iran attacks barring new provocations, sources say https://t.co/kUGBd2nznS— Reuters (@Reuters) November 14, 2026
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αποφασίζει και κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του και θα διασφαλίζει πάντα την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.
Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, ο Τραμπ ζήτησε τις απόψεις του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμη πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, και οι δύο τον προέτρεψαν να μην επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε προς καμία κατεύθυνση.
Σύμφωνα με δύο ακόμη άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση, ο Τραμπ δήλωσε στον Μπιν Σαλμάν, στις 31 Οκτωβρίου, ότι σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση μετά τις εκλογές. Ο διάδοχος, ωστόσο, τον παρακάλεσε να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν αποδίδουν.
Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Τραμπ έχει συνομιλήσει με τον Ερντογάν τρεις φορές από τις 28 Οκτωβρίου. Σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία της 7ης Νοεμβρίου, τονίστηκε η ανάγκη να τερματιστεί η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός και οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν την ιρανική οικονομία και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Τεχεράνη.
Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, αντικαθιστώντας ένα από τα δύο που επιχειρούν ήδη στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνουν και τα τρία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Την ίδια ώρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην Κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να προχωρήσει σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.
Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει ό,τι μπορούσαν μέσω των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν προτίθεται να επαναλάβει τα πλήγματα.
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