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Βίντεο: Νεαροί με μηχανές στη Νέα Υόρκη περικύκλωσαν αυτοκίνητο και το χτυπούσαν, ο οδηγός πέρασε από πάνω τους
Βίντεο: Νεαροί με μηχανές στη Νέα Υόρκη περικύκλωσαν αυτοκίνητο και το χτυπούσαν, ο οδηγός πέρασε από πάνω τους
Περίπου 12 νεαροί περικύκλωσαν αυτοκίνητο σε φανάρι, χτυπώντας το με κλωτσιές και γροθιές – Η στιγμή που ο οδηγός προσπαθεί να ξεφύγει και η καταδίωξη που ακολούθησε
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, όταν μια ομάδα περίπου 12 νεαρών, που επέβαιναν σε μηχανές εκτός δρόμου, περικύκλωσε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο σε κόκκινο φανάρι και άρχισε να το χτυπά με κλωτσιές και γροθιές. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από έναν από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.
Η επίθεση των νεαρών σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11), στη λεωφόρο Richmond, στην περιοχή Bulls Head του Στάτεν Άιλαντ, με στόχο ένα λευκό Honda CR-V, το οποίο είχε σταματήσει στον φωτεινό σηματοδότη. Στα πλάνα, φαίνονται οι νεαροί, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους, να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο, εμποδίζοντας τον οδηγό να συνεχίσει την πορεία του.
Όταν το φανάρι έγινε πράσινο, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φύγει από το σημείο, περνώντας πάνω από μία μπλε μηχανή που είχε τοποθετηθεί μπροστά του για να του κλείσει τον δρόμο. Ο νεαρός που βρισκόταν στη μηχανή δεν χτυπήθηκε, ενώ το όχημα συνέχισε την πορεία του.
Ωστόσο, οι υπόλοιποι αναβάτες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς επιβιβάστηκαν στις μηχανές τους και άρχισαν να καταδιώκουν το Honda. Η καταδίωξη καταγράφηκε από έναν από τους συμμετέχοντες, ο οποίος ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει ότι ένας από τους νεαρούς χτυπήθηκε.
Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και αναμένεται να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες. Ο υποδιοικητής της Αστυνομίας στο Στάτεν Άιλαντ, Τζον Μπουτακαβόλι, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους νεαρούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη (12/11).
«Ξέρουμε ποιοι είστε και πολύ σύντομα θα χτυπήσουμε την πόρτα σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κάτοικοι του Στάτεν Άιλαντ καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά με ομάδες νεαρών που κινούνται επικίνδυνα με μηχανές έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα στο 2026 έχουν κατασχεθεί πολλές τέτοιες μηχανές, ωστόσο οι καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση και παρενόχληση άλλων οδηγών συνεχίζονται.
Ο πολιτειακός βουλευτής Μάικ Ράιλι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει τον Ιανουάριο νομοθετική πρόταση, με την οποία οι γονείς θα μπορούν να θεωρούνται αστικά υπεύθυνοι για επικίνδυνη οδήγηση ανηλίκων με ηλεκτρικά ποδήλατα, μοτοποδήλατα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα.
Η πρόταση προβλέπει πρόστιμα από 250 έως 1.500 δολάρια. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό για την απόδοση ευθυνών.
Η επίθεση των νεαρών σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11), στη λεωφόρο Richmond, στην περιοχή Bulls Head του Στάτεν Άιλαντ, με στόχο ένα λευκό Honda CR-V, το οποίο είχε σταματήσει στον φωτεινό σηματοδότη. Στα πλάνα, φαίνονται οι νεαροί, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους, να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο, εμποδίζοντας τον οδηγό να συνεχίσει την πορεία του.
Όταν το φανάρι έγινε πράσινο, ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φύγει από το σημείο, περνώντας πάνω από μία μπλε μηχανή που είχε τοποθετηθεί μπροστά του για να του κλείσει τον δρόμο. Ο νεαρός που βρισκόταν στη μηχανή δεν χτυπήθηκε, ενώ το όχημα συνέχισε την πορεία του.
Ωστόσο, οι υπόλοιποι αναβάτες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς επιβιβάστηκαν στις μηχανές τους και άρχισαν να καταδιώκουν το Honda. Η καταδίωξη καταγράφηκε από έναν από τους συμμετέχοντες, ο οποίος ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει ότι ένας από τους νεαρούς χτυπήθηκε.
Δείτε το βίντεο με την επίθεση
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Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και αναμένεται να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες. Ο υποδιοικητής της Αστυνομίας στο Στάτεν Άιλαντ, Τζον Μπουτακαβόλι, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους νεαρούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη (12/11).
«Ξέρουμε ποιοι είστε» προειδοποιεί η Αστυνομία
«Ξέρουμε ποιοι είστε και πολύ σύντομα θα χτυπήσουμε την πόρτα σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κάτοικοι του Στάτεν Άιλαντ καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά με ομάδες νεαρών που κινούνται επικίνδυνα με μηχανές έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα στο 2026 έχουν κατασχεθεί πολλές τέτοιες μηχανές, ωστόσο οι καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση και παρενόχληση άλλων οδηγών συνεχίζονται.
Αντιδράσεις για τις επικίνδυνες μηχανές στους δρόμους
Ο πολιτειακός βουλευτής Μάικ Ράιλι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει τον Ιανουάριο νομοθετική πρόταση, με την οποία οι γονείς θα μπορούν να θεωρούνται αστικά υπεύθυνοι για επικίνδυνη οδήγηση ανηλίκων με ηλεκτρικά ποδήλατα, μοτοποδήλατα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα.
Η πρόταση προβλέπει πρόστιμα από 250 έως 1.500 δολάρια. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό για την απόδοση ευθυνών.
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