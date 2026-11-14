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Τουρίστες στην Λιθουανία ξήλωσαν άγαλμα του Χριστού από σταυρό και το έσπασαν γελώντας, δείτε βίντεο
Τουρίστες στην Λιθουανία ξήλωσαν άγαλμα του Χριστού από σταυρό και το έσπασαν γελώντας, δείτε βίντεο
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις των δύο ανδρών έξω από εκκλησία – Ο ένας προσπάθησε να φωτογραφηθεί με το άγαλμα, το οποίο κατέληξε κομμάτια στην άσφαλτο
Δύο τουρίστες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ένα άγαλμα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όταν αφαίρεσαν χρυσαφί άγαλμα του Ιησού Χριστού από ξύλινο σταυρό, έξω από εκκλησία, και το έσπασαν, ενώ ταυτόχρονα γελούσαν με την πράξη τους. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν, προκαλώντας αντιδράσεις.
Το συμβάν σημειώθηκε τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Νοεμβρίου, έξω από το Ιερό Προσκύνημα της Θείας Ευσπλαχνίας, στο ιστορικό κέντρο της λιθουανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Clarín, οι δύο άνδρες φέρονται να είναι Βρετανοί τουρίστες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα ή η εθνικότητά τους.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ένας άνδρας να αφαιρεί το άγαλμα του Χριστού από τον ξύλινο σταυρό και να το σηκώνει, προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί του. Καθώς το κρατά από τα χέρια, αυτά αποκολλώνται, με αποτέλεσμα το άγαλμα να πέσει στο έδαφος και να σπάσει σε κομμάτια.
Ο άνδρας αντιδρά φωνάζοντας «Θεέ μου!» και απομακρύνεται γελώντας, ενώ ο δεύτερος, που καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, φεύγει επίσης από το σημείο.
Λίγο αργότερα αργότερα, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο περνά πάνω από τα σπασμένα τμήματα του αγάλματος, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους δύο άνδρες φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο εφημέριος του ναού, Ελίγιας Ανατολίγιους Μαρκαούσκας δημοσιοποίησε τις εικόνες από το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Σε ανάρτησή στα social media εξέφρασε τη θλίψη του για την καταστροφή, εξηγώντας ότι το άγαλμα δεν αποτελεί απλώς ένα θρησκευτικό αντικείμενο, αλλά απεικονίζει το πρόσωπο στο οποίο οι πιστοί απευθύνουν τις προσευχές τους.
Ο ιερέας παραδέχθηκε ακόμη ότι δυσκολεύεται να προσευχηθεί για όσους προκάλεσαν τις φθορές, προσθέτοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την πίστη του, ο Θεός εξακολουθεί να τους αγαπά.
Μετά το περιστατικό, κάτοικοι και πιστοί τοποθέτησαν λουλούδια και συγκέντρωσαν τα κομμάτια του αγάλματος στη βάση του ξύλινου σταυρού.
Η Αστυνομία του Βίλνιους ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για την καταστροφή του αγάλματος, το οποίο βρισκόταν σε εσωτερική αυλή εκκλησίας στην οδό Dominikonų.
Το συμβάν σημειώθηκε τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Νοεμβρίου, έξω από το Ιερό Προσκύνημα της Θείας Ευσπλαχνίας, στο ιστορικό κέντρο της λιθουανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Clarín, οι δύο άνδρες φέρονται να είναι Βρετανοί τουρίστες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα ή η εθνικότητά τους.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ένας άνδρας να αφαιρεί το άγαλμα του Χριστού από τον ξύλινο σταυρό και να το σηκώνει, προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί του. Καθώς το κρατά από τα χέρια, αυτά αποκολλώνται, με αποτέλεσμα το άγαλμα να πέσει στο έδαφος και να σπάσει σε κομμάτια.
Ο άνδρας αντιδρά φωνάζοντας «Θεέ μου!» και απομακρύνεται γελώντας, ενώ ο δεύτερος, που καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, φεύγει επίσης από το σημείο.
Λίγο αργότερα αργότερα, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο περνά πάνω από τα σπασμένα τμήματα του αγάλματος, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
[INTERNACIONALES] En Lituania, un turista británico arrancó una estatua dorada de Jesús de una iglesia, posó con ella mientras su amigo lo filmaba, y terminó haciéndola añicos: tras el incidente, escapó del lugar y la Policía inició una investigación. https://t.co/MQnTeKld6P pic.twitter.com/ZosrvLhTbi— ElCanciller.com (@elcancillercom) November 14, 2026
Ο εφημέριος του ναού, Ελίγιας Ανατολίγιους Μαρκαούσκας δημοσιοποίησε τις εικόνες από το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Σε ανάρτησή στα social media εξέφρασε τη θλίψη του για την καταστροφή, εξηγώντας ότι το άγαλμα δεν αποτελεί απλώς ένα θρησκευτικό αντικείμενο, αλλά απεικονίζει το πρόσωπο στο οποίο οι πιστοί απευθύνουν τις προσευχές τους.
Ο ιερέας παραδέχθηκε ακόμη ότι δυσκολεύεται να προσευχηθεί για όσους προκάλεσαν τις φθορές, προσθέτοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την πίστη του, ο Θεός εξακολουθεί να τους αγαπά.
Μετά το περιστατικό, κάτοικοι και πιστοί τοποθέτησαν λουλούδια και συγκέντρωσαν τα κομμάτια του αγάλματος στη βάση του ξύλινου σταυρού.
Η Αστυνομία του Βίλνιους ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για την καταστροφή του αγάλματος, το οποίο βρισκόταν σε εσωτερική αυλή εκκλησίας στην οδό Dominikonų.
Η υπόθεση εξετάζεται βάσει του άρθρου 284 του Ποινικού Κώδικα της Λιθουανίας, ενώ το ύψος των υλικών ζημιών δεν είχε ακόμη προσδιοριστεί.
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