Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους σε διαδήλωση κατά της στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία

📍Lisboa, Portugal “Ó meu amor se me queres amar, labuta! Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta!” https://t.co/ud6ABz1oJ4 — Stefani Costa (@sttefanicosta) November 14, 2026

Από τότε, ακολουθώντας το παράδειγμα του στησίματος σκηνών και κατασκηνώσεων που ξεπήδησαν σε ισπανικές πόλεις, ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα που προσπαθεί να στήσει σκηνές σε εμβληματικές πλατείες στη Λισαβόνα και το Πόρτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.Αυτοί οι διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει την σκληρή στάση των αρχών και έχουν εκδιωχθεί βίαια από την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις.Ο πρόεδρος Αντόνιο Ζοσέ Σεγκούρο έχει ζητήσει διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο και της ακροδεξιάς, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στο κοινοβούλιο και των Σοσιαλιστών δεν έχουν αποφέρει καμία απτή πρόοδο.Ο πρόεδρος, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, «δίνει προσοχή στην κρίση της στέγασης και έχει προσπαθήσει να ακούσει και να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επίλυσή της», ανακοίνωσε χθες η προεδρία μετά τη συνάντηση του Σεγκούρο με εκπροσώπους οργανώσεων για τα δικαιώματα της στέγασης.