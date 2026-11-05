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«Ακόμα πρόεδρός σας»: Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Τραμπ σαν ήρωα videogame μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές
«Ακόμα πρόεδρός σας»: Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Τραμπ σαν ήρωα videogame μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές
Ο Πλανητάρχης, φορώντας ένα τζόκεϊ που γράφει «Ακόμα πρόεδρός σας» φαίνεται να τρέχει σε πίστα ενώ σε κείμενο αναφέρονται όσα έχει επιτύχει στη μέχρι τώρα θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Με έναν ευρηματικό τρόπο ο Λευκός Οίκος θέλησε να... υπενθυμίσει στους Αμερικανούς πολίτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά την συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στης ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα της περασμένης Τρίτης.
Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ψηφιοποιημένο και ήρωα σε ένα μίνι βίντεο γκέιμ, με σχόλιο «είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου». Ο Τραμπ, φορώντας ένα τζόκεϊ που γράφει «ακόμα πρόεδρός σας» φαίνεται να τρέχει σε πίστα ενώ σε κείμενο αναφέρονται όσα έχει επιτύχει στη μέχρι τώρα θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η πτώση στις τιμές των φαρμάκων αλλά και η μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην χώρα, όπως τουλάχιστον διατείνεται το επιτελείο του Λευκού Οίκου.
Στο τελευταίο πλάνο του βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο με το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».
Δείτε το βίντεο
Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ψηφιοποιημένο και ήρωα σε ένα μίνι βίντεο γκέιμ, με σχόλιο «είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου». Ο Τραμπ, φορώντας ένα τζόκεϊ που γράφει «ακόμα πρόεδρός σας» φαίνεται να τρέχει σε πίστα ενώ σε κείμενο αναφέρονται όσα έχει επιτύχει στη μέχρι τώρα θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η πτώση στις τιμές των φαρμάκων αλλά και η μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην χώρα, όπως τουλάχιστον διατείνεται το επιτελείο του Λευκού Οίκου.
Στο τελευταίο πλάνο του βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο με το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».
Δείτε το βίντεο
It's dangerous to go alone! Take this 🇺🇸 https://t.co/masCWWQe7m— The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026
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