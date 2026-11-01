Φρίκη σε σχολείο στην Ινδία: 8χρονος επιτέθηκε σε 6χρονη με τούβλο και γλάστρα, την άφησε αιμόφυρτη και αναίσθητη

Ο μαθητής παρέσυρε το κοριτσάκι σε άδεια αίθουσα λέγοντάς του ότι το ζητούσε ο πατέρας του - Η οικογένεια καταγγέλλει ότι το παιδί χτυπήθηκε επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ η αστυνομία διερευνά σοβαρές ευθύνες της διεύθυνσης του σχολείου - Προσοχή, σοκαριστικές εικόνες





Σύμφωνα με τα τοπικά πρακτορεία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου σε δημόσιο Δημοτικό σχολείο στον τομέα 20 της Παντσκούλα, όταν ένας μαθητής της τρίτης τάξης φέρεται να οδήγησε την εξάχρονη, που φοιτά στο νηπιαγωγείο, σε αίθουσα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας της μικρής, Ρασίντ, ο οκτάχρονος πλησίασε την κόρη του ενώ εκείνη βρισκόταν κοντά στην πύλη του σχολείου και της είπε ότι ο πατέρας της την περίμενε στον επάνω όροφο.



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H επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στη σχολική αίθουσα:





«Χτυπούσε το κεφάλι της στο πάτωμα και την έσερνε από τα πόδια»

Ο πατέρας της εξάχρονης περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν μέσα στην αίθουσα. «Άρχισε να χτυπά το κεφάλι της. Όταν είχε γεμίσει αίματα και είχε χάσει τις αισθήσεις της, την έπιασε από τα πόδια και την έσερνε. Στη συνέχεια πήρε ένα τούβλο και τη χτύπησε στο πρόσωπο και με τα δύο χέρια», είπε.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών, ο μαθητής χρησιμοποίησε επίσης μια πέτρα και μια γλάστρα για να χτυπήσει τη μικρή, ενώ φέρεται να την έσυρε σε σημαντική απόσταση, αφήνοντάς την σοβαρά τραυματισμένη και αναίσθητη. «Η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη, που ακόμη και δύο λεπτά καθυστέρησης θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραία», υποστήριξε ο πατέρας της.



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Ο ίδιος ο οκτάχρονος οδήγησε τους συγγενείς στο αιμόφυρτο κοριτσάκι

Μία από τις πιο παράξενες πτυχές της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με την οικογένεια, ο ίδιος μαθητής που φέρεται να επιτέθηκε στην εξάχρονη ήταν εκείνος που υπέδειξε στους συγγενείς της πού βρισκόταν το τραυματισμένο παιδί. Ο θείος της μικρής υποστήριξε ότι όταν οι συγγενείς έφτασαν στο σχολείο αναζητώντας την, ο οκτάχρονος τους οδήγησε στην αίθουσα όπου το κοριτσάκι βρισκόταν αναίσθητο και αιμόφυρτο.



Η οικογένεια ζητά εξηγήσεις για το πώς ήταν δυνατόν ένα τόσο σοβαρό περιστατικό να εκτυλιχθεί μέσα στο σχολικό συγκρότημα χωρίς να παρέμβει κάποιος εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού. Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στο σχολείο λειτουργούσαν



Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ινδία η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένα εξάχρονο κοριτσάκι από οκτάχρονο μαθητή μέσα σε σχολείο της πόλης Παντσκούλα, στο κρατίδιο Χαριάνα. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, ακόμη και με τούβλο και γλάστρα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι γονείς της μικρής καταγγέλλουν ότι κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την επίθεση, παρά την ύπαρξη καμερών ασφαλείας.Σύμφωνα με τα τοπικά πρακτορεία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου σε δημόσιο Δημοτικό σχολείο στον τομέα 20 της, όταν ένας μαθητής της τρίτης τάξης φέρεται να οδήγησε την εξάχρονη, που φοιτά στο νηπιαγωγείο, σε αίθουσα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας της μικρής, Ρασίντ, ο οκτάχρονος πλησίασε την κόρη του ενώ εκείνη βρισκόταν κοντά στην πύλη του σχολείου και της είπε ότι ο πατέρας της την περίμενε στον επάνω όροφο.«Η κόρη μου στεκόταν κοντά στην πύλη του σχολείου, όταν ένα αγόρι ήρθε από μέσα και της είπε ότι ο πατέρας της τη φώναζε επάνω. Την πήγε σε μια αίθουσα στον επάνω όροφο, όπου οι πόρτες ήταν κλειστές», περιέγραψε. Όταν το κοριτσάκι διαπίστωσε ότι ο πατέρας του δεν βρισκόταν εκεί, ρώτησε τον οκτάχρονο γιατί το είχε οδηγήσει στην αίθουσα. Ακολούθησε, σύμφωνα με την οικογένεια, ένας εξαιρετικά βίαιος ξυλοδαρμός H επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στη σχολική αίθουσα:Ο πατέρας της εξάχρονης περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν μέσα στην αίθουσα. «Άρχισε να χτυπά το κεφάλι της. Όταν είχε γεμίσει αίματα και είχε χάσει τις αισθήσεις της, την έπιασε από τα πόδια και την έσερνε. Στη συνέχεια πήρε ένα τούβλο και τη χτύπησε στο πρόσωπο και με τα δύο χέρια», είπε.Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών, ο μαθητής χρησιμοποίησε επίσης μια πέτρα και μια γλάστρα για να χτυπήσει τη μικρή, ενώ φέρεται να την έσυρε σε σημαντική απόσταση, αφήνοντάς την σοβαρά τραυματισμένη και αναίσθητη. «Η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη, που ακόμη και δύο λεπτά καθυστέρησης θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραία», υποστήριξε ο πατέρας της.Η εξάχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Τσαντιγκάρ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο. «Το κορίτσι νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο PGI Chandigarh και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι γονείς της είναι μαζί της και είναι ασφαλής», δήλωσε η αναπληρώτρια αστυνομική διευθύντρια της Παντσκούλα, Αντίτι Σινγκ.Μία από τις πιο παράξενες πτυχές της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με την οικογένεια, ο ίδιος μαθητής που φέρεται να επιτέθηκε στην εξάχρονη ήταν εκείνος που υπέδειξε στους συγγενείς της πού βρισκόταν το τραυματισμένο παιδί. Ο θείος της μικρής υποστήριξε ότι όταν οι συγγενείς έφτασαν στο σχολείο αναζητώντας την, ο οκτάχρονος τους οδήγησε στην αίθουσα όπου το κοριτσάκι βρισκόταν αναίσθητο και αιμόφυρτο.Η οικογένεια ζητά εξηγήσεις για το πώς ήταν δυνατόν ένα τόσο σοβαρό περιστατικό να εκτυλιχθεί μέσα στο σχολικό συγκρότημα χωρίς να παρέμβει κάποιος εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού. Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στο σχολείο λειτουργούσαν κάμερες ασφαλείας , οι οποίες, σύμφωνα με τους συγγενείς, μπορούσαν να παρακολουθούνται από το γραφείο της διεύθυνσης.

«Αυτό το περιστατικό πρέπει να αποτελέσει μάθημα για όλα τα σχολεία. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ενώ υπάρχουν τόσα σχολεία και τόσοι εκπαιδευτικοί, κανείς δεν θα θέλει να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο», δήλωσε ο θείος της εξάχρονης στο πρακτορείο ANI. «Είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε για δημόσιο σχολείο, το προσωπικό πληρώνεται για να κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του», πρόσθεσε.



Η αστυνομία της Παντσκούλα ανακοίνωσε ότι τα πρώτα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ενδείξεις αμέλειας από τη διοίκηση του σχολείου. Σε βάρος της διεύθυνσης και υπευθύνων του σχολικού συγκροτήματος σχηματίστηκε δικογραφία με βάση διατάξεις του νόμου περί προστασίας και φροντίδας ανηλίκων. Σύμφωνα με ινδικά δημοσιεύματα, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται ευθύνες της διευθύντριας, υπευθύνου τάξης και μέλους του προσωπικού φύλαξης, ενώ δύο εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για αμέλεια.



«Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψαν, σε προκαταρκτικό στάδιο, στοιχεία αμέλειας από τη διοίκηση του σχολείου. Για τον λόγο αυτό καταχωρίσαμε ποινική υπόθεση σε βάρος της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας», δήλωσε η Αντίτι Σινγκ. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με πλήρη αμεροληψία και σοβαρότητα.





Σε ψυχολογική αξιολόγηση ο οκτάχρονος Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οκτάχρονου μαθητή, λόγω της ηλικίας του και της σοβαρότητας της επίθεσης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ανήλικος υποβάλλεται σε αξιολόγηση από ειδικούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών. «Καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται ανήλικος ηλικίας οκτώ ετών, πραγματοποιείται ψυχολογική αξιολόγηση από ειδικούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν με βάση τα αποτελέσματά της», εξήγησε η Σινγκ.



Παρέμβαση υπήρξε και από την Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού της Χαριάνα, η οποία ζήτησε από την αρμόδια εκπαιδευτική υπηρεσία αναλυτική έκθεση για το περιστατικό και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Τρίπτι Σεοράν, δήλωσε ότι έλαβε βίντεο από την επίθεση το βράδυ της Πέμπτης και ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν τη συμπεριφορά του παιδιού.



Όπως εξήγησε, θα εξεταστούν το οικογενειακό περιβάλλον, οι συνθήκες διαβίωσης και ενδεχόμενες επιρροές από βίαιο ψηφιακό περιεχόμενο ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί ότι κάποιος από αυτούς τους παράγοντες συνδέεται με την επίθεση. «Μόνο αφού εξετάσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της συμπεριφοράς του παιδιού και των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν», σημείωσε.



Μετά το περιστατικό, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί νέο, αναλυτικό πρωτόκολλο ασφαλείας για όλα τα σχολεία της Παντσκούλα. Η εφαρμογή του θα είναι υποχρεωτική, ενώ αστυνομικοί θα επισκέπτονται σχολικές μονάδες για να πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις προς εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με την πρόληψη της βίας και την προστασία των παιδιών.