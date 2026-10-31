Δικαστής βάζει φρένο στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων

Η απόφαση εκδόθηκε λίγα 24ωρα πριν από τις κρίσιμες εκλογές για το Κογκρέσο και αφορά τις πιέσεις για διαγραφή ψηφοφόρων που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες