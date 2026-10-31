Προειδοποίηση Αραγτσί για «συντριπτικό πλήγμα» μετά τις δηλώσεις Μερτς για το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη

«Τα 100 δισ. ευρώ δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλήγμα που θα επιφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις μας», προειδοποίησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών - Υπενθύμισε στον Γερμανό καγκελάριο ότι είχε επαινέσει τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης

επιχειρήσουν να επιτεθούν ξανά στο Ιράν απάντησε



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στράφηκε κατά του Μερτς, υπενθυμίζοντας τη στάση που είχε τηρήσει ο Γερμανός καγκελάριος απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025.







«Τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι τίποτα μπροστά στο συνταρακτικό πλήγμα που θα καταφέρουν οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σε όσους τολμήσουν να βλάψουν τον λαό μας», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.







Μερτς: Πάνω από 100 δισ. ευρώ έχει κοστίσει στην Ευρώπη ο πόλεμος Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς την Παρασκευή, κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, όπου αναφέρθηκε στο οικονομικό τίμημα του πολέμου για την Ευρώπη.



Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο,



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Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Γερμανία αξιοποιεί διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στον τερματισμό των εχθροπραξιών.



Επίθεση και από τον επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Αραγτσί κινήθηκε και ο Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη για τις ανησυχίες που εκφράζει σχετικά με το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.



Με απειλές για ένα «συντριπτικό πλήγμα» σε όσουςαπάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιβαρύνει την Ευρώπη με περισσότερα από 100 δισ. ευρώ λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στράφηκε κατά του Μερτς, υπενθυμίζοντας τη στάση που είχε τηρήσει ο Γερμανός καγκελάριος απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025.Τότε, ο Μερτς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας», τοποθέτηση την οποία επικαλέστηκε ο Αραγτσί για να κατηγορήσει τον Γερμανό καγκελάριο ότι είχε επικροτήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ τώρα διαμαρτύρεται για τις οικονομικές συνέπειές τους.«Τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι τίποτα μπροστά στο συνταρακτικό πλήγμα που θα καταφέρουν οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σε όσους τολμήσουν να βλάψουν τον λαό μας», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.Μάλιστα, ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με την προειδοποίηση ότι «οι κόκκινες γραμμές ανήκουν πλέον στο παρελθόν», αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς την Παρασκευή, κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, όπου αναφέρθηκε στο οικονομικό τίμημα του πολέμου για την Ευρώπη.Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, η άνοδος των τιμών της ενέργειας εξαιτίας της σύγκρουσης έχει επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες.Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από τον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι η κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά απαιτεί διπλωματικές προσπάθειες και διαπραγματεύσεις.Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Γερμανία αξιοποιεί διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στον τερματισμό των εχθροπραξιών.Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Αραγτσί κινήθηκε και ο Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη για τις ανησυχίες που εκφράζει σχετικά με το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

«Όταν χειροκροτούσατε τα εγκλήματα πολέμου, πιστεύατε ότι οι συνέπειες δεν θα επηρέαζαν και εσάς;» έγραψε σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή.



Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες μιας σύγκρουσης την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προηγουμένως υποστηρίξει.



Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας.