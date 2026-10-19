Ο Αραγτσί προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας; Ελάτε, αλλά προσέξτε γιατί κι εμείς έχουμε εκκρεμότητες να κλείσουμε
Ο Αραγτσί προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας; Ελάτε, αλλά προσέξτε γιατί κι εμείς έχουμε εκκρεμότητες να κλείσουμε
Ευθεία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Ιρανός ΥΠΕΞ για ενδεχόμενη νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης που επισήμανε ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί να τις παρασύρει σε πόλεμο
Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιχειρήσουν νέα στρατιωτική αναμέτρηση με το Ιράν απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει εξέλθει ισχυρότερη από την προηγούμενη σύγκρουση και είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έστειλε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.
«Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας; Παρακαλώ, κοπιάστε. Αλλά προσέξτε, γιατί κι εμείς έχουμε εκκρεμότητες να κλείσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, υιοθετώντας έναν προκλητικό τόνο απέναντι στην Ουάσινγκτον.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να εμπλέξει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, τα δικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο εσωτερικό της χώρας του επηρεάζουν τις επιλογές του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το Ισραήλ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.
Οι δηλώσεις Αραγτσί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, με το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών να παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.
Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τον εαυτό της καλύτερα προετοιμασμένο για μια νέα σύγκρουση, προειδοποιώντας την αμερικανική πλευρά να μην υποτιμήσει τις δυνατότητες αντίδρασής της.
Την ίδια στιγμή, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές διαδικασίες στο Ισραήλ. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του Αραγτσί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει έναν νέο πόλεμο με στόχο να αποφύγει τη φυλάκιση αποτελεί πολιτική κατηγορία της ιρανικής πλευράς και όχι αποδεδειγμένο γεγονός.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έστειλε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.
«Θέλετε να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας; Παρακαλώ, κοπιάστε. Αλλά προσέξτε, γιατί κι εμείς έχουμε εκκρεμότητες να κλείσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, υιοθετώντας έναν προκλητικό τόνο απέναντι στην Ουάσινγκτον.
Last time you wanted to "finish the job", Iran emerged even stronger. Want to try your luck again? Be our guest. But be careful; we have unfinished jobs too. Netanyahu is driving America into another war to stay out of jail, whatever the consequences for Israel—let alone POTUS.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 18, 2026
Βολές κατά Νετανιάχου: «Επιχειρεί να παρασύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο»
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να εμπλέξει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, τα δικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο εσωτερικό της χώρας του επηρεάζουν τις επιλογές του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το Ισραήλ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.
Οι δηλώσεις Αραγτσί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, με το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών να παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.
Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης
Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τον εαυτό της καλύτερα προετοιμασμένο για μια νέα σύγκρουση, προειδοποιώντας την αμερικανική πλευρά να μην υποτιμήσει τις δυνατότητες αντίδρασής της.
Την ίδια στιγμή, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές διαδικασίες στο Ισραήλ. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του Αραγτσί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει έναν νέο πόλεμο με στόχο να αποφύγει τη φυλάκιση αποτελεί πολιτική κατηγορία της ιρανικής πλευράς και όχι αποδεδειγμένο γεγονός.
Το νέο μήνυμα της Τεχεράνης αναδεικνύει το εύθραυστο κλίμα στις σχέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, με τη ρητορική αντιπαράθεση να συντηρεί την ανησυχία για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
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