Σε κατάσταση συναγερμού η Γερμανία: Στους δρόμους η Gen Z σε πάνω από 30 πόλεις, «οχυρώνονται» καταστήματα υπό τον φόβο επεισοδίων

Πάνω από 160.000 δηλώσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις - Αυξημένοι έλεγχοι στα σύνορα και προειδοποιήσεις για πιθανή βία





Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι έχουν ήδη δηλώσει διαδικτυακά την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, ενώ η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων. Την ίδια ώρα, καταστήματα σε μεγάλες πόλεις έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με γυψοσανίδες, προκειμένου να προστατευτούν από ενδεχόμενες καταστροφές και λεηλασίες.











Διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία και μήνυμα προς τον Μερτς Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκεντρώσεις στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και δεκάδες ακόμη γερμανικές πόλεις, με την κεντρική κινητοποίηση να αναμένεται στην Κολωνία.



Στα βασικά αιτήματα των διοργανωτών περιλαμβάνονται η βελτίωση της εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και η ενίσχυση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, ζητούν την ανατροπή των περικοπών στην κοινωνική πρόνοια, την ακύρωση των εξοπλιστικών σχεδιασμών και τον περιορισμό των μέτρων επιτήρησης των πολιτών, όπως η χρήση καμερών.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας άσκησαν έντονη κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αγνοεί τα προβλήματα και τις ανησυχίες των νέων.



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Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μεγάλο μέρος της νέας γενιάς αισθάνεται εγκαταλελειμμένο από το πολιτικό σύστημα και θεωρεί ότι οι απόψεις του δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της χώρας.



Ξεκαθάρισαν, ωστόσο, ότι απορρίπτουν κάθε μορφή βίας και τις καταστροφές περιουσιακών στοιχείων, επιμένοντας στον ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων.



Η αντίδραση των κομμάτων: «Οι νέοι έχουν εύλογες ανησυχίες» Οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και παρεμβάσεις από εκπροσώπους των γερμανικών πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να ακουστούν τα αιτήματα της νέας γενιάς, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της αποφυγής επεισοδίων.



Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γερμανικές αρχές ενόψει των μεγάλων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σε περισσότερες από 30 πόλεις της Γερμανίας, με πρωτοβουλία του κινήματος « Gen Z regelt » («Η Gen Z ρυθμίζει»).Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι έχουν ήδη δηλώσει διαδικτυακά την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, ενώ η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων. Την ίδια ώρα, καταστήματα σε μεγάλες πόλεις έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με γυψοσανίδες, προκειμένου να προστατευτούν από ενδεχόμενες καταστροφές και λεηλασίες.Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στον απόηχο αντίστοιχων διαδηλώσεων στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη νέα γενιά να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και αλλαγές στις κυβερνητικές πολιτικές.Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκεντρώσεις στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και δεκάδες ακόμη γερμανικές πόλεις, με την κεντρική κινητοποίηση να αναμένεται στην Κολωνία.Στα βασικά αιτήματα των διοργανωτών περιλαμβάνονται η βελτίωση της εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και η ενίσχυση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, ζητούν την ανατροπή των περικοπών στην κοινωνική πρόνοια, την ακύρωση των εξοπλιστικών σχεδιασμών και τον περιορισμό των μέτρων επιτήρησης των πολιτών, όπως η χρήση καμερών.Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας άσκησαν έντονη κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αγνοεί τα προβλήματα και τις ανησυχίες των νέων.«Κύριε Μερτς, θα ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», δήλωσαν χαρακτηριστικά, απευθυνόμενοι στον Γερμανό καγκελάριο.Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μεγάλο μέρος της νέας γενιάς αισθάνεται εγκαταλελειμμένο από το πολιτικό σύστημα και θεωρεί ότι οι απόψεις του δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της χώρας.Ξεκαθάρισαν, ωστόσο, ότι απορρίπτουν κάθε μορφή βίας και τις καταστροφές περιουσιακών στοιχείων, επιμένοντας στον ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων.Οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και παρεμβάσεις από εκπροσώπους των γερμανικών πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να ακουστούν τα αιτήματα της νέας γενιάς, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της αποφυγής επεισοδίων.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας, Κάριν Πριν, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή, αποφεύγοντας τη βία.



«Να είστε δυνατοί. Να συμμετέχετε σε πολιτικά κόμματα. Αλλά μην είστε βίαιοι. Οι νέοι έχουν ασφαλώς εύλογες ανησυχίες», δήλωσε στο περιοδικό Stern.



Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα πολιτικής νεολαίας, Γιασμίνα Χόστερτ, επισήμανε ότι όσα θέτουν οι διαδηλωτές αποτελούν ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον της Γερμανίας.



«Το βλέπουμε αυτό ως ευθύνη μας, θα ακούσουμε και θα υποστηρίξουμε σθεναρά τις ανησυχίες της νεότερης γενιάς», ανέφερε.



Η πρώην επικεφαλής των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, επέκρινε την κατεύθυνση που έχει λάβει η δημόσια συζήτηση ενόψει των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο επεισοδίων και όχι στα αιτήματα που προβάλλουν οι διαδηλωτές.



Αυστηροί έλεγχοι στα σύνορα με Γαλλία και Ιταλία Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την είσοδο στη χώρα ατόμων που ενδέχεται να συμμετάσχουν σε βίαιες ενέργειες.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία, όπου πραγματοποιούνται ήδη ενδελεχείς έλεγχοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών.



Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών προειδοποίησε ότι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα ληφθούν μέτρα απομάκρυνσης συγκεκριμένων προσώπων από τη γερμανική επικράτεια.



«Εάν χρειαστεί, κάποια άτομα θα απελαθούν», δήλωσε.



Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι αρχές κάνουν «πολύ σαφή» διάκριση ανάμεσα στους φοιτητές και τους νέους που επιθυμούν να διαδηλώσουν ειρηνικά και σε άτομα που ανήκουν στην «εξτρεμιστική, βίαιη σκηνή» και ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις συγκεντρώσεις για την προώθηση των δικών τους σκοπών.



Καταστήματα καλύπτουν τις βιτρίνες τους υπό τον φόβο λεηλασιών Η ανησυχία για ενδεχόμενα επεισόδια δεν περιορίζεται στις αστυνομικές αρχές, καθώς επιχειρηματίες σε αρκετές μεγάλες γερμανικές πόλεις έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των καταστημάτων τους.



Στην Κολωνία, όπου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση, αλλά και στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη, πολλά καταστήματα ειδών πολυτελείας έχουν καλύψει τις βιτρίνες και τις προσόψεις τους με γυψοσανίδες, ενώ πρόκειται να παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.







Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος ζημιών ή λεηλασιών, σε περίπτωση που σημειωθούν βίαια επεισόδια.



Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης, Χάικο Τέγκατς, αναγνώρισε ότι παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση πιθανών επεισοδίων, εξαιτίας της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων στις διαδηλώσεις.



«Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόση βία είναι πιθανή, καθώς στις συγκεντρώσεις εμπλέκονται τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες, ανάμεσά τους και εξτρεμιστικές», δήλωσε στην εφημερίδα BILD.



Παρά τις ανησυχίες, οι διοργανωτές επιμένουν ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις έχουν αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα, με κεντρικό στόχο να ακουστεί η φωνή των νέων για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους.