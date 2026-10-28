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Αιχμές Κοβέσι κατά Βρυξελλών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Κάποιοι θέλουν να τη σκοτώσουν γλυκά», τι λέει για την Ελλάδα
Αιχμές Κοβέσι κατά Βρυξελλών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Κάποιοι θέλουν να τη σκοτώσουν γλυκά», τι λέει για την Ελλάδα
Η απερχόμενη γενική εισαγγελέας αναφέρεται εκτενώς στο μέλλον του θεσμού και σε όσα την εξέπληξαν κατά την επταετή θητεία της, που λήγει μεθαύριο, Παρασκευή
Σε έναν απολογισμό της επταετούς θητείας της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρά η Λάουρα Κοβέσι, ενώ επισημαίνει αυτό που απειλεί το μέλλον του θεσμού είναι η συρρίκνωση του προϋπολογισμού και η γραφειοκρατική αδράνεια.
Μιλώντας στο Politico, πριν από τη λήξη της θητείας της αυτή την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η εισαγγελέας από τη Ρουμανία εκφράζει την ανησυχία της ότι την Εισαγγελία (EPPO) «θα τη “σκοτώσουν” γλυκά γιατί κάνει τη δουλειά της.
Σε ερώτημα για τις βασικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην θητεία της, επισήμανε ότι υποσχέθηκε στην αρχή της θητείας της ότι «θα χτίσω έναν αποτελεσματικό, ισχυρό και ανεξάρτητο θεσμό, που θα εμπιστεύονται οι πολίτες». Προσθέτει ότι με τους συνεργάτες της σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν, αν και δεν πέτυχαν σε όλα.
Είπε ότι άκουσε με κάποια ανησυχία τους υποψήφιους της: «Ένας υποψήφιος παρουσίασε το πρόγραμμά του λέγοντας ότι στόχος του ήταν η «ομαλοποίηση» της EPPO. Για κάποια σαν εμένα, που μεγάλωσα κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού, αυτό αποτελεί μεγάλη απειλή. Ακόμη χειρότερα ένας άλλος υποψήφιος μίλησε για τη διατήρηση ίσης απόστασης μεταξύ της Εισαγγελίας και όλων των πολιτικών κομμάτων. Πώς όμως θα είναι αυτό συμβατό με μια ανεξάρτητη υπηρεσία;»
Όσον αφορά αυτά που την εξέπληξαν στη θητεία της, είπε ότι δεν ήταν πολλά. Επιλέγει να μιλήσει «για τις επιθέσεις ή τις απόπειρες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας μας». Η πιο «κραυγαλέα απόπειρα εκφοβισμού της EPPO», όπως λέει η Κοβέσι, «συνέβη στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίσαμε το ζήτημα της ανανέωσης των εντεταλμένων ευρωπαϊκών εισαγγελέων. Η κύρια πρόκληση για την EPPO θα είναι αυτή: η αναθεώρηση του κανονισμού. Είναι σαφές ότι αυτό θα δείξει ποιος είναι πραγματικός φίλος μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης».
Έκπληξη θεωρεί και τις επιθέσεις στην αξιοπιστία του θεσμού που, όπως λέει, «πνίγεται στη δουλειά» αλλά δεν έχει αρκετούς εισαγγελείς για να τη φέρει σε πέρας. Ως προς αυτό θεωρεί έκπληξη τη στάση της Πολωνίας.
Ερωτάται ακόμη η Λάουρα Κοβέσι: «Στην Ελλάδα, ορισμένοι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν απλά να σταματήσουν να συνεργάζονται με την Εισαγγελία. Μπορεί μια χώρα που έχει προσχωρήσει στην EPPO απλά να αποχωρήσει;»
Απαντά ότι αυτό είναι απίθανο: «Δεν ξέρω αν θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, αλλά το να αποχωρήσουν από την EPPO είναι σχεδόν αδύνατο. Τέτοιου είδους σχόλια δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που είπα. Θα γίνουν προσπάθειες να καταστραφεί η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή κάνουμε τη δουλειά μας».
Και συνεχίζει λέγοντας ότι «ορισμένοι πολιτικοί μιλούν για ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό δικαστικό σώμα, μέχρι να τους αγγίξεις και μέχρι να πλησιάσεις τον στενό τους κύκλο. Εκείνη τη στιγμή, οι εισαγγελείς γίνονται καταχρηστικοί, έχουν πολιτική ατζέντα, δεν είναι απαραίτητοι. Μετά από αυτό, αρχίζουν να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την αρμοδιότητά σου, να σε αφήσουν χωρίς χρήματα, να διαλύσουν την ειδική αστυνομία».
Έπειτα ερωτάται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και περιπτώσεις στη Γαλλία, δύο χώρες όπου θα διεξαχθούν το 2027 εκλογές. «Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται κριτική ότι ενεργεί με πολιτικά κίνητρα. Πώς διασφαλίζετε ότι η έκβαση όλων αυτών των υποθέσεων δεν θα συμπέσει με τις εκλογές;».
Απαντά ότι μόλις οριστικοποιήθηκαν κάποιες κατηγορίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποθέσεις βρίσκονται στο δικαστήριο. Προσθέτει: «Όμως, όλη αυτή η φασαρία δημιουργήθηκε για να κατηγορηθεί η EPPO ότι κάνουμε πολιτική, αντί να συζητήσουμε τι συνέβη στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολιτικοί που θέλουν να συγκαλύψουν τη συζήτηση, προσπαθώντας να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της EPPO. Έρχονται και δημιουργούν καπνό. “Ω, θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε τι κάνει η EPPO”.
» Αν ζητήσετε από την EPPO να απέχει και να μην κάνει τίποτα επειδή γίνονται εκλογές στην Ευρώπη, τότε δεν θα δουλεύουμε καθόλου. Και η δουλειά μας δεν είναι να ελέγχουμε πότε είναι η προεκλογική εκστρατεία, αλλά να ελέγχουμε αν οι έντιμοι αγρότες έχουν πρόσβαση στα χρήματα της ΕΕ. Αντ’ αυτού, τα χρήματα διατέθηκαν σε διάφορα άτομα που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες και τα χρησιμοποίησαν για να κάνουν πολυτελή ταξίδια και να αποκτήσουν πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ οι έντιμοι αγρότες δεν πήραν τίποτα. Δεν βλέπω καμία σχέση μεταξύ των ενεργειών μας, της δραστηριότητάς μας, των υποθέσεών μας και των προεκλογικών εκστρατειών. Η μόνη σύνδεση είναι ότι, όταν υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι πολιτικοί, θέλουν να επιτεθούν στην EPPO και προσπαθούν να μας εκφοβίσουν και να μας εμποδίσουν να κάνουμε τη δουλειά μας».
Τέλος σε ερώτημα για την ακεραιότητα της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αμφισβητήθηκε στην Ελλάδα, όταν παραπέμφθηκαν 4 στους 11 βουλευτές και για το αν έγινε λάθος από την Εισαγγελία, η Λάουρα Κοβέση απαντά: «Όχι, από τη δική μας πλευρά δεν έγινε τίποτα λάθος. Όταν ζητάμε την άρση της ασυλίας, δεν έχει να κάνει με την ενοχή. Είναι απλώς μια προϋπόθεση για να επιτραπεί στους εισαγγελείς να κάνουν έρευνα και να μαζέψουν στοιχεία».
Μιλώντας στο Politico, πριν από τη λήξη της θητείας της αυτή την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η εισαγγελέας από τη Ρουμανία εκφράζει την ανησυχία της ότι την Εισαγγελία (EPPO) «θα τη “σκοτώσουν” γλυκά γιατί κάνει τη δουλειά της.
Σε ερώτημα για τις βασικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην θητεία της, επισήμανε ότι υποσχέθηκε στην αρχή της θητείας της ότι «θα χτίσω έναν αποτελεσματικό, ισχυρό και ανεξάρτητο θεσμό, που θα εμπιστεύονται οι πολίτες». Προσθέτει ότι με τους συνεργάτες της σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν, αν και δεν πέτυχαν σε όλα.
Είπε ότι άκουσε με κάποια ανησυχία τους υποψήφιους της: «Ένας υποψήφιος παρουσίασε το πρόγραμμά του λέγοντας ότι στόχος του ήταν η «ομαλοποίηση» της EPPO. Για κάποια σαν εμένα, που μεγάλωσα κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού, αυτό αποτελεί μεγάλη απειλή. Ακόμη χειρότερα ένας άλλος υποψήφιος μίλησε για τη διατήρηση ίσης απόστασης μεταξύ της Εισαγγελίας και όλων των πολιτικών κομμάτων. Πώς όμως θα είναι αυτό συμβατό με μια ανεξάρτητη υπηρεσία;»
Όσον αφορά αυτά που την εξέπληξαν στη θητεία της, είπε ότι δεν ήταν πολλά. Επιλέγει να μιλήσει «για τις επιθέσεις ή τις απόπειρες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας μας». Η πιο «κραυγαλέα απόπειρα εκφοβισμού της EPPO», όπως λέει η Κοβέσι, «συνέβη στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίσαμε το ζήτημα της ανανέωσης των εντεταλμένων ευρωπαϊκών εισαγγελέων. Η κύρια πρόκληση για την EPPO θα είναι αυτή: η αναθεώρηση του κανονισμού. Είναι σαφές ότι αυτό θα δείξει ποιος είναι πραγματικός φίλος μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης».
Έκπληξη θεωρεί και τις επιθέσεις στην αξιοπιστία του θεσμού που, όπως λέει, «πνίγεται στη δουλειά» αλλά δεν έχει αρκετούς εισαγγελείς για να τη φέρει σε πέρας. Ως προς αυτό θεωρεί έκπληξη τη στάση της Πολωνίας.
Ερωτάται ακόμη η Λάουρα Κοβέσι: «Στην Ελλάδα, ορισμένοι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν απλά να σταματήσουν να συνεργάζονται με την Εισαγγελία. Μπορεί μια χώρα που έχει προσχωρήσει στην EPPO απλά να αποχωρήσει;»
Απαντά ότι αυτό είναι απίθανο: «Δεν ξέρω αν θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, αλλά το να αποχωρήσουν από την EPPO είναι σχεδόν αδύνατο. Τέτοιου είδους σχόλια δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που είπα. Θα γίνουν προσπάθειες να καταστραφεί η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή κάνουμε τη δουλειά μας».
Και συνεχίζει λέγοντας ότι «ορισμένοι πολιτικοί μιλούν για ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό δικαστικό σώμα, μέχρι να τους αγγίξεις και μέχρι να πλησιάσεις τον στενό τους κύκλο. Εκείνη τη στιγμή, οι εισαγγελείς γίνονται καταχρηστικοί, έχουν πολιτική ατζέντα, δεν είναι απαραίτητοι. Μετά από αυτό, αρχίζουν να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την αρμοδιότητά σου, να σε αφήσουν χωρίς χρήματα, να διαλύσουν την ειδική αστυνομία».
Έπειτα ερωτάται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και περιπτώσεις στη Γαλλία, δύο χώρες όπου θα διεξαχθούν το 2027 εκλογές. «Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται κριτική ότι ενεργεί με πολιτικά κίνητρα. Πώς διασφαλίζετε ότι η έκβαση όλων αυτών των υποθέσεων δεν θα συμπέσει με τις εκλογές;».
Απαντά ότι μόλις οριστικοποιήθηκαν κάποιες κατηγορίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποθέσεις βρίσκονται στο δικαστήριο. Προσθέτει: «Όμως, όλη αυτή η φασαρία δημιουργήθηκε για να κατηγορηθεί η EPPO ότι κάνουμε πολιτική, αντί να συζητήσουμε τι συνέβη στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολιτικοί που θέλουν να συγκαλύψουν τη συζήτηση, προσπαθώντας να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της EPPO. Έρχονται και δημιουργούν καπνό. “Ω, θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε τι κάνει η EPPO”.
» Αν ζητήσετε από την EPPO να απέχει και να μην κάνει τίποτα επειδή γίνονται εκλογές στην Ευρώπη, τότε δεν θα δουλεύουμε καθόλου. Και η δουλειά μας δεν είναι να ελέγχουμε πότε είναι η προεκλογική εκστρατεία, αλλά να ελέγχουμε αν οι έντιμοι αγρότες έχουν πρόσβαση στα χρήματα της ΕΕ. Αντ’ αυτού, τα χρήματα διατέθηκαν σε διάφορα άτομα που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες και τα χρησιμοποίησαν για να κάνουν πολυτελή ταξίδια και να αποκτήσουν πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ οι έντιμοι αγρότες δεν πήραν τίποτα. Δεν βλέπω καμία σχέση μεταξύ των ενεργειών μας, της δραστηριότητάς μας, των υποθέσεών μας και των προεκλογικών εκστρατειών. Η μόνη σύνδεση είναι ότι, όταν υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι πολιτικοί, θέλουν να επιτεθούν στην EPPO και προσπαθούν να μας εκφοβίσουν και να μας εμποδίσουν να κάνουμε τη δουλειά μας».
Τέλος σε ερώτημα για την ακεραιότητα της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αμφισβητήθηκε στην Ελλάδα, όταν παραπέμφθηκαν 4 στους 11 βουλευτές και για το αν έγινε λάθος από την Εισαγγελία, η Λάουρα Κοβέση απαντά: «Όχι, από τη δική μας πλευρά δεν έγινε τίποτα λάθος. Όταν ζητάμε την άρση της ασυλίας, δεν έχει να κάνει με την ενοχή. Είναι απλώς μια προϋπόθεση για να επιτραπεί στους εισαγγελείς να κάνουν έρευνα και να μαζέψουν στοιχεία».
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