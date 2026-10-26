Συγχαρητήρια του καγκελάριου Μερτς προς τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα Βραζιλία Γερμανία

Συγχαρητήρια του καγκελάριου Μερτς προς τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα

«Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα και προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ

Συγχαρητήρια του καγκελάριου Μερτς προς τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα
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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του ως προέδρου της Βραζιλίας.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Μερτς έγραψε: «Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, ψήφισε. Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα και προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας».


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