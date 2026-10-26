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Συγχαρητήρια του καγκελάριου Μερτς προς τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα
Συγχαρητήρια του καγκελάριου Μερτς προς τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα
«Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα και προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του ως προέδρου της Βραζιλίας.
Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Μερτς έγραψε: «Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, ψήφισε. Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα και προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας».
Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Μερτς έγραψε: «Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, ψήφισε. Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα και προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας».
Brasilien, die größte Demokratie Lateinamerikas, hat gewählt. Ich gratuliere dem Wahlsieger @LulaOficial. Ich freue mich darauf, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien gemeinsam weiter zu vertiefen.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 26, 2026
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