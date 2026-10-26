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Αίγυπτος: Η Βουλή ενέκρινε στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία εν μέσω επιθέσεων των Χούθι
Αίγυπτος: Η Βουλή ενέκρινε στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία εν μέσω επιθέσεων των Χούθι
Το Κάιρο ενδέχεται να εμπλακεί άμεσα στην περιφερειακή σύγκρουση – Στο επίκεντρο η ασφάλεια των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ και της Διώρυγας του Σουέζ
Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ενέκρινε τη Δευτέρα την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία για την άμυνά της, μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει το Κάιρο σε άμεση εμπλοκή στην περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ των Χούθι και του βασιλείου του Κόλπου.
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο να εγκρίνει τη στρατιωτική συνδρομή προς τη σύμμαχο Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθι.
Η προέλαση των ανταρτών στην Υεμένη απειλεί παράλληλα τα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τα οποία αποτελούν θαλάσσια πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο.
Η Αίγυπτος, η πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου και μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής, είχε ενταχθεί στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό τον Μάρτιο του 2015, κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου στην Υεμένη, συμμετέχοντας κυρίως με ναυτικές δυνάμεις. Είχε επίσης αναπτύξει περίπου 800 στρατιώτες των χερσαίων δυνάμεών της, διαδραματίζοντας ωστόσο περιορισμένο ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Η Αίγυπτος δεν έχει πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991.
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο να εγκρίνει τη στρατιωτική συνδρομή προς τη σύμμαχο Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθι.
Η προέλαση των ανταρτών στην Υεμένη απειλεί παράλληλα τα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τα οποία αποτελούν θαλάσσια πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο.
Η Αίγυπτος, η πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου και μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής, είχε ενταχθεί στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό τον Μάρτιο του 2015, κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου στην Υεμένη, συμμετέχοντας κυρίως με ναυτικές δυνάμεις. Είχε επίσης αναπτύξει περίπου 800 στρατιώτες των χερσαίων δυνάμεών της, διαδραματίζοντας ωστόσο περιορισμένο ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Η Αίγυπτος δεν έχει πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991.
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