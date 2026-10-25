Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Ταξίδι στην Κίνα για το ζευγάρι
Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: Ταξίδι στην Κίνα για το ζευγάρι
Ένας διαφορετικός κόσμος, αξέχαστες αναμνήσεις, σχολίασε η τραγουδίστρια, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram
Ένα ταξίδι μακριά από την Ελλάδα πραγματοποίησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν προορισμό εκτός Ευρώπης. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Κίνα, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες από την εμπειρία τους στην ασιατική χώρα.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ελένη Χατζίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει μαζί κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών του, έχοντας ως φόντο σημεία της πόλης και μέρη που επισκέφτηκε.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια σύντομη φράση, μέσα από την οποία περιέγραψε τις εντυπώσεις που της άφησε η επίσκεψη σε έναν τόσο διαφορετικό προορισμό. «Ένας διαφορετικός κόσμος, αξέχαστες αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ελένη Χατζίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει μαζί κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών του, έχοντας ως φόντο σημεία της πόλης και μέρη που επισκέφτηκε.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια σύντομη φράση, μέσα από την οποία περιέγραψε τις εντυπώσεις που της άφησε η επίσκεψη σε έναν τόσο διαφορετικό προορισμό. «Ένας διαφορετικός κόσμος, αξέχαστες αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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