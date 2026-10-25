Έσπασαν φορτηγό και άρπαξαν συλλεκτικές κάρτες Pokemon αξίας 860.000 ευρώ, το FBI αναζητά τους δράστες της μεγάλης κλοπής

Περισσότερα από 6.400 συλλεκτικά αντικείμενα εξαφανίστηκαν από φορτηγό της FedEx – Συνεργασία με το FBI για τον εντοπισμό τους, ενώ συλλέκτες κάνουν λόγο για αναντικατάστατες κάρτες

860.000 ευρώ, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινότητα των συλλεκτών στις



Η εταιρεία Professional Sports Authenticator (PSA), που ειδικεύεται στην αξιολόγηση και πιστοποίηση συλλεκτικών αντικειμένων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι κάρτες εκλάπησαν στις 13 Οκτωβρίου, αφού φορτηγό μεταφορικής εταιρείας παρέλαβε παραγγελίες πελατών από τις εγκαταστάσεις της στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας.







Το φορτηγό της FedEx φέρεται να είχε μείνει χωρίς επιτήρηση για 60 έως 90 λεπτά έξω από την έδρα της PSA, καθώς ο οδηγός του απουσίαζε. Όπως έγινε γνωστό, η κλειδαριά του οχήματος είχε παραβιαστεί.



«Οι παλέτες περιείχαν διάφορες συλλεκτικές κάρτες, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, αθλητικές κάρτες και κάρτες Pokémon», είχε αναφέρει προηγουμένως το Αστυνομικό Τμήμα της Σάντα Άνα στην εφημερίδα The California Post.







Παράλληλα, έχει προχωρήσει στην απενεργοποίηση των αριθμών πιστοποίησής τους, με στόχο να καταστήσει δυσκολότερη τη μεταπώλησή τους.



«Η ανάκτηση κάθε κλεμμένου αντικειμένου και η επιστροφή του στον ιδιοκτήτη του αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.



Κλείσιμο Συλλέκτης έχασε 104 κάρτες που συγκέντρωνε επί δύο χρόνια Η κλοπή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε συλλέκτες που είχαν αφιερώσει χρόνια στη δημιουργία των συλλογών τους και είχαν εμπιστευτεί τις κάρτες τους στην PSA για αξιολόγηση και πιστοποίηση.



Μεταξύ των ανθρώπων που επλήγησαν βρίσκεται ο γνωστός συλλέκτης και YouTuber Sky-B Cards, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε καταβάλει περίπου 7.560 ευρώ μόνο για τα έξοδα αξιολόγησης 104 καρτών.



Η συγκεκριμένη παραγγελία ήταν ασφαλισμένη για ποσό που έφτανε περίπου τις 139.000 ευρώ.



Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο συλλέκτης περιέγραψε την απογοήτευσή του για την απώλεια των αντικειμένων.



Μια μεγάλη κλοπή με λεία 6.451 συλλεκτικές κάρτες Pokémon και αθλητικών συλλογών, συνολικής αξίας άνω των, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κοινότητα των συλλεκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες . Τα αντικείμενα εξαφανίστηκαν από φορτηγό της FedEx στην Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη.Η εταιρεία Professional Sports Authenticator (PSA), που ειδικεύεται στην αξιολόγηση και πιστοποίηση συλλεκτικών αντικειμένων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι κάρτες εκλάπησαν στις 13 Οκτωβρίου, αφού φορτηγό μεταφορικής εταιρείας παρέλαβε παραγγελίες πελατών από τις εγκαταστάσεις της στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας.Σύμφωνα με τις αρχές, η κλοπή αφορούσε σχεδόν 250 δέματα, με την αξία των αντικειμένων να εκτιμάται αρχικά σε περίπου 860.000 ευρώ.Το φορτηγό της FedEx φέρεται να είχε μείνει χωρίς επιτήρηση για 60 έως 90 λεπτά έξω από την έδρα της PSA, καθώς ο οδηγός του απουσίαζε. Όπως έγινε γνωστό, η κλειδαριά του οχήματος είχε παραβιαστεί.«Οι παλέτες περιείχαν διάφορες συλλεκτικές κάρτες, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, αθλητικές κάρτες και κάρτες Pokémon», είχε αναφέρει προηγουμένως το Αστυνομικό Τμήμα της Σάντα Άνα στην εφημερίδα The California Post.Η PSA ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το FBI και την αστυνομία της Σάντα Άνα για τον εντοπισμό των κλεμμένων αντικειμένων, ενώ έχει δημοσιοποιήσει τον πλήρη κατάλογο των καρτών που εξαφανίστηκαν.Παράλληλα, έχει προχωρήσει στην απενεργοποίηση των αριθμών πιστοποίησής τους, με στόχο να καταστήσει δυσκολότερη τη μεταπώλησή τους.«Η ανάκτηση κάθε κλεμμένου αντικειμένου και η επιστροφή του στον ιδιοκτήτη του αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.Η κλοπή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε συλλέκτες που είχαν αφιερώσει χρόνια στη δημιουργία των συλλογών τους και είχαν εμπιστευτεί τις κάρτες τους στην PSA για αξιολόγηση και πιστοποίηση.Μεταξύ των ανθρώπων που επλήγησαν βρίσκεται ο γνωστός συλλέκτης και YouTuber Sky-B Cards, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε καταβάλει περίπου 7.560 ευρώ μόνο για τα έξοδα αξιολόγησης 104 καρτών.Η συγκεκριμένη παραγγελία ήταν ασφαλισμένη για ποσό που έφτανε περίπου τις 139.000 ευρώ.Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο συλλέκτης περιέγραψε την απογοήτευσή του για την απώλεια των αντικειμένων.

«Αυτές ήταν 104 κάρτες που συγκέντρωσα μέσα σε δύο χρόνια. Υπάρχουν πολλές αναντικατάστατες κάρτες ανάμεσά τους, τις οποίες δεν θα ξαναδώ ποτέ», δήλωσε.



Η υπόθεση αναδεικνύει και τη δυσκολία αντικατάστασης τέτοιων συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς για τους ιδιοκτήτες τους η αξία τους δεν περιορίζεται απαραίτητα στο χρηματικό ποσό που μπορεί να αποδώσει μια ασφαλιστική αποζημίωση.



Η έρευνα του FBI και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες Η PSA έχει ήδη παραδώσει στις διωκτικές αρχές υλικό από κάμερες ασφαλείας, έγγραφα αποστολής και αναλυτικά αρχεία για κάθε αντικείμενο που περιλαμβανόταν στα κλεμμένα δέματα.



Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τις αρχές, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.



Παράλληλα, ο πλήρης κατάλογος των κλεμμένων αντικειμένων έχει διαβιβαστεί σε διαδικτυακές αγορές, οίκους δημοπρασιών και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προσπάθειες πώλησής τους.



Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους αριθμούς πιστοποίησης των καρτών, καθώς και τους σειριακούς αριθμούς όσων διαθέτουν ξεχωριστή αρίθμηση.



Με αυτόν τον τρόπο, οι πλατφόρμες μπορούν να παρακολουθούν εάν κάποιο από τα κλεμμένα αντικείμενα εμφανιστεί προς πώληση.



Την ίδια στιγμή, η PSA έχει ξεκινήσει να επικοινωνεί με τους πελάτες που επηρεάστηκαν από την κλοπή και έχει ήδη επιστρέψει τα ποσά που είχαν καταβάλει για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων καρτών.



Όσοι πελάτες είχαν χρησιμοποιήσει τις ετικέτες επιστροφής της PSA για την αποστολή των αντικειμένων τους μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποζημίωσης, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούνται πληρωμές.



Το ποσό της αποζημίωσης θα υπολογίζεται με βάση την εύλογη αγοραία αξία κάθε αντικειμένου, χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ασφάλισης που είχε δηλωθεί.



Η PSA διευκρίνισε επίσης ότι οι πελάτες που θα λάβουν αποζημίωση θα διατηρούν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την επιστροφή των καρτών τους, εφόσον αυτές εντοπιστούν αργότερα.



Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους συλλέκτες που επηρεάστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει της έχουν επιτρέψει να επεξεργάζεται και να αποστέλλει με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους περισσότερο από το 99,9% των αντικειμένων που της εμπιστεύτηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.



Παρά τις προσπάθειες εντοπισμού των καρτών και τις διαδικασίες αποζημίωσης, χιλιάδες συλλεκτικά αντικείμενα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οι έρευνες των αμερικανικών αρχών συνεχίζονται.