Σερβία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές

Οι εκλογές διεξάγονται σε συνθήκες έντονης πόλωσης – Το κόμμα του Βούτσιτς αντιμετωπίζει την άνοδο του κινήματος της Φοιτητικής Λίστας που δημιουργήθηκε μέσα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των περασμένων δύο ετών