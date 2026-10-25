Ο Τραμπ ανακοίνωσε επένδυση 4,2 δισ. δολαρίων της Audi στην Τζόρτζια, θα παράγονται 200.000 οχήματα ετησίως

Η μονάδα θα είναι η πρώτη της Audi στις ΗΠΑ και θα επιτρέψει τη δημιουργία περίπου 4.500 θέσεων απασχόλησης - «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω μια τεράστια επένδυση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Τραμπ