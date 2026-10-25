Tην τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Κουρτουά στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Εl Clasico θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Βέλγου τερματοφύλακα από το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων