Tην τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Κουρτουά στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπαρτσελόνα
SPORTS
Τιμπό Κουρτουά Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα El Clasico La Liga

Tην τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Κουρτουά στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Εl Clasico θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Βέλγου τερματοφύλακα από το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων

Tην τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Κουρτουά στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Ανατροπή της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να υπάρξει στην υπόθεση του Τιμπό Κουρτουά, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο Clasico. Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πως ο Βέλγος τερματοφύλακας τίθεται εκτός μάχης λόγω γρίπης, νεότερες πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι αισθάνεται καλύτερα και δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να προλάβει την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.



Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος γκολκίπερ ελπίζει πως θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο, με το ενδεχόμενο μιας έκπληξης στην ενδεκάδα των Μαδριλένων να παραμένει ανοιχτό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση που να αναιρεί την αρχική ενημέρωση της Ρεάλ, με τον Αντρέι Λούνιν να παραμένει το φαβορί για να υπερασπιστεί την εστία της «βασίλισσας».

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