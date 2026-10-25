Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα: Το μήνυμα προς τις ΗΠΑ και η νέα γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επισκέφθηκε ιστορικό μνημείο του Πολέμου της Κορέας, συναντήθηκε με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο και μίλησε για τους «ακλόνητους δεσμούς» Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ





Ο Κίμ επισκέφθηκε την πόλη χθες Σάββατο και επέστρεψε οδικώς, περνώντας από τη γέφυρα που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και συνδέει τη





Τα βορειοκορεατικά κρατικά ΜΜΕ έδωσαν έμφαση στο ιστορικό βάρος της επίσκεψης, που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την επέτειο της προσχώρησης της Κίνας στον Πόλεμο της Κορέας, στο πλευρό της Πιονγκγιάνγκ. Η διμερής σχέση είναι ένας "ακλόνητος" δεσμός που σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Νότια Κορέα (1950-1953)., ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ







Ο Κιμ δήλωσε στη διάρκεια της επίσκεψης πως ο λαός της Βόρειας Κορέας θα "θυμάται για πάντα τα ένδοξα χρόνια που πολεμούσε δίπλα στον κινεζικό λαό" και περνάει "από γενιά σε γενιά ευγνωμοσύνη στον κινεζικό λαό που βοήθησε την επανάστασή μας με αίμα", μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.



Το Πεκίνο και η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική σχέση τους ενόψει ενός ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή τον ερχόμενο μήνα. Είναι μια πράξη ευαίσθητης πολιτικής ισορροπίας από την Πιονγκγιάνγκ, η οποία εμβαθύνει επίσης τις στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια.



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Περιηγούμενος το μνημείο, ο Κιμ στάθηκε μπροστά σε μια φωτογραφία αρχείου του παππού του, του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ, και του Μάο Τσετούνγκ, ιδρυτή του σύγχρονου κινεζικού κράτους, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση KRT.



Ο Κιμ παρέδωσε αναμνηστική πλάκα που δείχνει τον Κιμ Ιλ Σουνγκ ως δώρο στο μουσείο προτού συναντηθεί επίσημα με τον Ουάνγκ και επιθεωρήσει ένα εργοστάσιο κατασκευής λεωφορείων στην Νταντόνγκ.



Ο Κιμ επισκέφθηκε τελευταία φορά το Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2025 για μια στρατιωτική παρέλαση, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.



Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέστρεψε σήμερα από ξαφνικό ταξίδι διάρκειας μίας ημέρας στην κινεζική μεθοριακή πόλη Νταντόνγκ, όπου επισκέφθηκε ένα ιστορικό μνημείο του Πολέμου της Κορέας, όπως μετέδωσαν σήμερα βορειοκορεατικά κρατικά ΜΜΕ.Ο Κίμ επισκέφθηκε την πόλη χθες Σάββατο και επέστρεψε οδικώς, περνώντας από τη γέφυρα που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και συνδέει τη Βόρεια Κορέα με τον μεγαλύτερο υποστηρικτή και εμπορικό εταίρο της. Το σύντομο ταξίδι συμβολίζει μια ώθηση από το Πεκίνο και την Πιονγκγιάνγκ για διεύρυνση των εμπορικών σχέσεών τους.Τα βορειοκορεατικά κρατικά ΜΜΕ έδωσαν έμφαση στο ιστορικό βάρος της επίσκεψης, που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την επέτειο της προσχώρησης της Κίνας στον Πόλεμο της Κορέας, στο πλευρό της Πιονγκγιάνγκ. Η διμερής σχέση είναι ένας "ακλόνητος" δεσμός που σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Νότια Κορέα (1950-1953)., ανέφεραν κρατικά ΜΜΕΗ Βόρεια και η Νότια Κορέα βρίσκονται ακόμη από τεχνικής πλευράς σε πόλεμο αφότου η σύγκρουση έλαβε τέλος με ανακωχή μάλλον πάρα με συνθήκη ειρήνης.Ο Κιμ δήλωσε στη διάρκεια της επίσκεψης πως ο λαός της Βόρειας Κορέας θα "θυμάται για πάντα τα ένδοξα χρόνια που πολεμούσε δίπλα στον κινεζικό λαό" και περνάει "από γενιά σε γενιά ευγνωμοσύνη στον κινεζικό λαό που βοήθησε την επανάστασή μας με αίμα", μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.Το Πεκίνο και η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική σχέση τους ενόψει ενός ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή τον ερχόμενο μήνα. Είναι μια πράξη ευαίσθητης πολιτικής ισορροπίας από την Πιονγκγιάνγκ, η οποία εμβαθύνει επίσης τις στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια.Με 'ξεναγό' τον Ουάνγκ Χουνίνγκ --τέταρτο στην ιεραρχία αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας-- ο Κιμ επισκέφθηκε την Αίθουσα Μνήμης του Πολέμου για την Αντίσταση στην Επίθεση των ΗΠΑ και τη Βοήθεια στην Κορέα της Νταντόνγκ, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη βορειοκορεατική αντιπροσωπεία που περιελάμβανε την αδελφή του, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και την υπουργό Εξωτερικών Τσόε Σον Χούι.Περιηγούμενος το μνημείο, ο Κιμ στάθηκε μπροστά σε μια φωτογραφία αρχείου του παππού του, του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ, και του Μάο Τσετούνγκ, ιδρυτή του σύγχρονου κινεζικού κράτους, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση KRT.Ο Κιμ παρέδωσε αναμνηστική πλάκα που δείχνει τον Κιμ Ιλ Σουνγκ ως δώρο στο μουσείο προτού συναντηθεί επίσημα με τον Ουάνγκ και επιθεωρήσει ένα εργοστάσιο κατασκευής λεωφορείων στην Νταντόνγκ.Ο Κιμ επισκέφθηκε τελευταία φορά το Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2025 για μια στρατιωτική παρέλαση, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο.

"Απολαμβάνοντας μια πανοραμική θέα στο μέσο της γέφυρας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ο Σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την προσδοκία ότι η γέφυρα θα εκπληρώσει αναμφίβολα και ορθά την ιστορική αποστολή της τής σύνδεσης των δύο χωρών και της στέρεης πνευματικής ένωσης των δύο χωρών", ανέφερε το KCNA.