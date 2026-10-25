Καμμένος: Αν κατέβει ο Σαμαράς θα δραστηριοποιηθώ κι εγώ, ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι είμαι ακροδεξιός

«Αν χρειαστεί να συνενώσω μια ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε για να γίνει κυβέρνηση, θα το κάνω» είπε ο Πάνος Καμμένος χωρίς να διευκρινίζει αν αναφέρεται σε νέα κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα