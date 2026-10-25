Καμμένος: Αν κατέβει ο Σαμαράς θα δραστηριοποιηθώ κι εγώ, ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι είμαι ακροδεξιός
Καμμένος: Αν κατέβει ο Σαμαράς θα δραστηριοποιηθώ κι εγώ, ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι είμαι ακροδεξιός
«Αν χρειαστεί να συνενώσω μια ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε για να γίνει κυβέρνηση, θα το κάνω» είπε ο Πάνος Καμμένος χωρίς να διευκρινίζει αν αναφέρεται σε νέα κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα
Για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε στην ΕΡΤ ο Πάνος Καμμένος το πρωί της Κυριακής.
Αρχικά εκτίμησε για τη μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ ότι «ασχέτως των προσπαθειών που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ο Τσίπρας επειδή δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όλα, θα μπορέσει να επικρατήσει γιατί είναι ο μόνος που δίνει κυβερνησιμότητα».
Ερωτηθείς σχετικά, δε, ο πρώην υπουργός είπε ότι «μιλάω με τον Αλέξη Τσίπρα και πιστεύω ότι και εκείνος θα προσπαθήσει μετά τις πρώτες εκλογές να κάνει τη μάζωξη της αριστερής πολυκατοικίας».
Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πάνος Καμμένος είπε «βγήκε και είπε εμένα ακροδεξιό, όταν συγκυβέρνησε με τον αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ και υπουργούς από το ΛΑΟΣ. Εγώ είμαι κεντροδεξιός που είμαι σταθερός στις απόψεις μου 30 χρόνια».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι εγώ είμαι ακροδεξιός. Εγώ κεντροδεξιός λέω ότι είμαι, θα σας θυμίσω το σποτ που έβγαλα τον Αλέξη να γράφει με το δεξί».
Ο κ. Καμμένος πρόσθεσε ακόμα ότι «αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα δραστηριοποιηθώ. Δεν μπορώ να τον αφήσω για άλλη μια φορά μετά το 1993 να έρθει πάλι και να κάνει το ίδιο για προσωπικούς λόγους». Πρόσθεσε, επίσης, «θα πάρω πρωτοβουλίες που θα χρειαστεί. Αν χρειαστεί να συνενώσω μια ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε για να γίνει κυβέρνηση, θα το κάνω. Τα διάσπαρτα κόμματα και από αριστερά και από δεξιά διευκολύνουν τις ανωμαλίες», χωρίς να διευκρινίζει σε τί είδους κυβέρνηση αναφέρεται.
Ο Πάνος Κάμμενος μίλησε και για τη Μαρία Καρυστιανού και εκτίμησε ότι «έπεσε θύμα και αυτή του συστήματος Σαμαρά. Της κόλλησαν από δίπλα τον Νίκο Καραχάλιο και τον Νίκο Νικολόπουλο που την οδήγησαν σε δηλώσεις προφανώς γιατί ήθελαν να βγάλουν από τη μέση και να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Έτσι λειτουργεί ο Σαμαράς.
Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε, παράλληλα, ότι «δεν είναι τυχαία η επίθεση που έγινε στην κυρία Γκιλφόιλ, βγήκε ένα μέσο πολύ ισχυρό και μια μερίδα ρεπουμπλικάνων καθώς φαίνεται ότι τους χαλούσε τα σχέδια για τον Κάθετο Διάδρομο».
Αρχικά εκτίμησε για τη μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ ότι «ασχέτως των προσπαθειών που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ο Τσίπρας επειδή δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όλα, θα μπορέσει να επικρατήσει γιατί είναι ο μόνος που δίνει κυβερνησιμότητα».
Ερωτηθείς σχετικά, δε, ο πρώην υπουργός είπε ότι «μιλάω με τον Αλέξη Τσίπρα και πιστεύω ότι και εκείνος θα προσπαθήσει μετά τις πρώτες εκλογές να κάνει τη μάζωξη της αριστερής πολυκατοικίας».
Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πάνος Καμμένος είπε «βγήκε και είπε εμένα ακροδεξιό, όταν συγκυβέρνησε με τον αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ και υπουργούς από το ΛΑΟΣ. Εγώ είμαι κεντροδεξιός που είμαι σταθερός στις απόψεις μου 30 χρόνια».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι εγώ είμαι ακροδεξιός. Εγώ κεντροδεξιός λέω ότι είμαι, θα σας θυμίσω το σποτ που έβγαλα τον Αλέξη να γράφει με το δεξί».
Ο κ. Καμμένος πρόσθεσε ακόμα ότι «αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα δραστηριοποιηθώ. Δεν μπορώ να τον αφήσω για άλλη μια φορά μετά το 1993 να έρθει πάλι και να κάνει το ίδιο για προσωπικούς λόγους». Πρόσθεσε, επίσης, «θα πάρω πρωτοβουλίες που θα χρειαστεί. Αν χρειαστεί να συνενώσω μια ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε για να γίνει κυβέρνηση, θα το κάνω. Τα διάσπαρτα κόμματα και από αριστερά και από δεξιά διευκολύνουν τις ανωμαλίες», χωρίς να διευκρινίζει σε τί είδους κυβέρνηση αναφέρεται.
Ο Πάνος Κάμμενος μίλησε και για τη Μαρία Καρυστιανού και εκτίμησε ότι «έπεσε θύμα και αυτή του συστήματος Σαμαρά. Της κόλλησαν από δίπλα τον Νίκο Καραχάλιο και τον Νίκο Νικολόπουλο που την οδήγησαν σε δηλώσεις προφανώς γιατί ήθελαν να βγάλουν από τη μέση και να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Έτσι λειτουργεί ο Σαμαράς.
Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε, παράλληλα, ότι «δεν είναι τυχαία η επίθεση που έγινε στην κυρία Γκιλφόιλ, βγήκε ένα μέσο πολύ ισχυρό και μια μερίδα ρεπουμπλικάνων καθώς φαίνεται ότι τους χαλούσε τα σχέδια για τον Κάθετο Διάδρομο».
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