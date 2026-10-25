Μέμος Μπεγνής: Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας, εγώ μέσα μου νιώθω 25
Μέμος Μπεγνής: Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας, εγώ μέσα μου νιώθω 25
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, δήλωσε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με το πέρασμα του χρόνου περιέγραψε ο Μέμος Μπεγνής, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν βίωσε κρίση ηλικίας, όσο μεγάλωνε. Αντιθέτως, ο ηθοποιός δήλωσε πως υπήρξε πάντα συμφιλιωμένος με τα χρόνια που περνούν.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Μέμος Μπεγνής είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας. Εγώ μέσα μου νιώθω 25».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός διατύπωσε και πάλι την άποψή του για τον γάμο, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για έναν ξεπερασμένο θεσμό που βλάπτει τον έρωτα. «Εγώ πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ήμουν πάντα κατά αυτού του θεσμού… τον θεωρώ παλιό…», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως είναι κατά της συμβίωσης, αφού θέλει, ακόμη και όταν βρίσκεται μέσα σε μία σχέση, να έχει χώρο και χρόνο για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματίων ή ακόμα και των διαφορετικών σπιτιών, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε έχει την ανάγκη να μείνει μόνος του. Δεν μπορώ τη συμβίωση. Βεβαίως, και όταν είμαι ερωτευμένος θα κοιμηθώ με τον άλλον, και μια εβδομάδα, και δέκα μέρες, αλλά θέλω τον χώρο μου… Η σχέση μου δεν είναι η ζωή μου».
Μεταξύ άλλων, ο Μέμος Μπεγνής ρωτήθηκε για το αν η αναγνωρισιμότητα επηρέασε την προσωπική του ζωή, με εκείνον να απαντά θετικά. Όπως είπε, ενδεχομένως άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μην τον πλησιάζουν, φοβούμενοι ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση. «Από τη μία, αυτή η δουλειά είναι η ευτυχία μου, έχει πολλά προνόμια. Από την άλλη, είναι η κατάρα μου γιατί κάποιος δεν μπορεί να με πλησιάσει εύκολα γιατί νομίζει ότι θα απορριφθεί», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Μέμος Μπεγνής είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να λέω την ηλικία μου, ούτε με τον εαυτό μου. Δεν πέρασα ποτέ κρίση ηλικίας. Εγώ μέσα μου νιώθω 25».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός διατύπωσε και πάλι την άποψή του για τον γάμο, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για έναν ξεπερασμένο θεσμό που βλάπτει τον έρωτα. «Εγώ πιστεύω ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ήμουν πάντα κατά αυτού του θεσμού… τον θεωρώ παλιό…», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως είναι κατά της συμβίωσης, αφού θέλει, ακόμη και όταν βρίσκεται μέσα σε μία σχέση, να έχει χώρο και χρόνο για τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαι υπέρ των διαφορετικών δωματίων ή ακόμα και των διαφορετικών σπιτιών, γιατί ο κάθε άνθρωπος με τη ζωή που ζούμε έχει την ανάγκη να μείνει μόνος του. Δεν μπορώ τη συμβίωση. Βεβαίως, και όταν είμαι ερωτευμένος θα κοιμηθώ με τον άλλον, και μια εβδομάδα, και δέκα μέρες, αλλά θέλω τον χώρο μου… Η σχέση μου δεν είναι η ζωή μου».
Μεταξύ άλλων, ο Μέμος Μπεγνής ρωτήθηκε για το αν η αναγνωρισιμότητα επηρέασε την προσωπική του ζωή, με εκείνον να απαντά θετικά. Όπως είπε, ενδεχομένως άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μην τον πλησιάζουν, φοβούμενοι ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση. «Από τη μία, αυτή η δουλειά είναι η ευτυχία μου, έχει πολλά προνόμια. Από την άλλη, είναι η κατάρα μου γιατί κάποιος δεν μπορεί να με πλησιάσει εύκολα γιατί νομίζει ότι θα απορριφθεί», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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