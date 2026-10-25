Φλόριντα: 11 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε πανεπιστήμιο, ανάμεσά τους έξι ανήλικοι

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας, σοβαρά άλλοι τρεις – Το αιματηρό επεισόδιο έγινε λίγες ώρες μετά από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, κατόπιν διαπληκτισμού