Φλόριντα: 11 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε πανεπιστήμιο, ανάμεσά τους έξι ανήλικοι
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Φλόριντα: 11 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε πανεπιστήμιο, ανάμεσά τους έξι ανήλικοι

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας, σοβαρά άλλοι τρεις – Το αιματηρό επεισόδιο έγινε λίγες ώρες μετά από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, κατόπιν διαπληκτισμού

Φλόριντα: 11 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε πανεπιστήμιο, ανάμεσά τους έξι ανήλικοι
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου κοντά στο στάδιο Bragg Memorial του πανεπιστημίου Florida A&M, στο Ταλαχάσι της Φλόριντα.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται έξι ανήλικοι, εκ των οποίων και ένα παιδί 11 ετών, όπως και ένας φοιτητής, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Λόρενς Ρεβέλ.

Το CNN μετέδωσε ότι ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι τρεις έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Συνολικά οκτώ άτομα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών. Επιπλέον, η γιαγιά ενός εκ των θυμάτων τραυματίστηκε προσπαθώντας να διαφύγει.

Several people have been shot near Bragg Stadium at Florida A&M University, official says


Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ενδέχεται να προκλήθηκαν από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ή τριών ατόμων, ενώ ήδη διεξάγεται έρευνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο πανεπιστημιακό στάδιο. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν οι πυροβολισμοί συνδέονται με τον αγώνα.

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