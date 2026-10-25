Άγρια επίθεση σε δημοτική σύμβουλο του κόμματος Λούλα στη Βραζιλία: Της πέταξαν τούβλα και μπουκάλια, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Λούλα ντα Σίλβα Επεισόδια

Άγρια επίθεση σε δημοτική σύμβουλο του κόμματος Λούλα στη Βραζιλία: Της πέταξαν τούβλα και μπουκάλια, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, δείτε βίντεο

Η Ιάρα Πιμεντέλ δέχθηκε επίθεση καθώς βρισκόταν σε όχημα με ηχητική εγκατάσταση – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άγρια επίθεση σε δημοτική σύμβουλο του κόμματος Λούλα στη Βραζιλία: Της πέταξαν τούβλα και μπουκάλια, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
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Θύμα σκληρής επίθεσης έπεσε χθες το βράδυ δημοτική σύμβουλος του κόμματος του Λούλα ντα Σίλβα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Η Ιάρα Πιμεντέλ βρισκόταν σε όχημα με ηχητική εγκατάσταση. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ομάδα διαδηλωτών άρχισε να εκτοξεύει γυάλινα μπουκάλια, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των επιβαινόντων. Από τα αντικείμενα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και χρειάστηκε να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.



Στόχος των αντικειμένων που εκτοξεύθηκαν έγινε και ο ομοσπονδιακός βουλευτής Πάουλο Γκέδες, επίσης μέλος του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος συμμετείχε στη συγκέντρωση.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδα διαδηλωτών με φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, να πετούν αντικείμενα προς το όχημα. Σε άλλο βίντεο, η Πιμεντέλ εμφανίζεται αναίσθητη, με τραύμα κοντά στο μάτι. Στο βάθος ακούγεται ένας άνδρας να λέει ότι θα καλέσει τις δυνάμεις ασφαλείας. «Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται άνθρωποι για να επιτεθούν σε έναν βουλευτή και μια δημοτική σύμβουλο. Ενημερώνουμε τη Στρατιωτική Αστυνομία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία» ακούγεται να λέει.



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Η δημοτική σύμβουλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι συνεργάτες της ζητούν πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και απόδοση ευθυνών στους εμπλεκομένους.
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