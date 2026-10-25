Σάλος στη Βηρυτό για ημίγυμνη γυναίκα μπροστά από τέμενος, έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βηρυτός Λίβανος Τέμενος

Σάλος στη Βηρυτό για ημίγυμνη γυναίκα μπροστά από τέμενος, έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο τέμενος  Μωάμεθ Αμίν - Περαστικοί της ζήτησαν να αποχωρήσει αλλά εκείνη αδιαφόρησε για τις προτροπές τους

Σάλος στη Βηρυτό για ημίγυμνη γυναίκα μπροστά από τέμενος, έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
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Aντιδράσεις προκάλεσε στον Λίβανο η εμφάνιση μιας ημίγυμνης γυναίκας μπροστά σε τέμενος στην πρωτεύουσα Βηρυτό προκειμένου να κάνει live στο TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν.



Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα που είναι γυμνή από την πίσω πλευρά, να βαδίζει προς την είσοδο του τεμένους. Εκεί, αφού έκανε μια στροφή 180 μοιρών, αποκάλυψε ότι το μπροστά μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένο με χρυσό χρώμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, περαστικοί που είδαν τη γυναίκα την κάλεσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει, με εκείνη να αδιαφορεί για τις προτροπές τους.

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Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρινίστο αν η γυναίκα συνελήφθη και αν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.
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