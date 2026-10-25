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Σάλος στη Βηρυτό για ημίγυμνη γυναίκα μπροστά από τέμενος, έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
Σάλος στη Βηρυτό για ημίγυμνη γυναίκα μπροστά από τέμενος, έκανε live στο TikTok, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν - Περαστικοί της ζήτησαν να αποχωρήσει αλλά εκείνη αδιαφόρησε για τις προτροπές τους
Aντιδράσεις προκάλεσε στον Λίβανο η εμφάνιση μιας ημίγυμνης γυναίκας μπροστά σε τέμενος στην πρωτεύουσα Βηρυτό προκειμένου να κάνει live στο TikTok.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν.
Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα που είναι γυμνή από την πίσω πλευρά, να βαδίζει προς την είσοδο του τεμένους. Εκεί, αφού έκανε μια στροφή 180 μοιρών, αποκάλυψε ότι το μπροστά μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένο με χρυσό χρώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, περαστικοί που είδαν τη γυναίκα την κάλεσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει, με εκείνη να αδιαφορεί για τις προτροπές τους.
Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρινίστο αν η γυναίκα συνελήφθη και αν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο μπροστά στο τέμενος Μωάμεθ Αμίν.
🚨 القوى الأمنية توقف الفتاة التي ظهرت عـ.ـــارية أمام جامع محمد الأمين في وسط بيروت https://t.co/Lz1YF7D5lS pic.twitter.com/OqQ2PAvVOn— LebyNews (@lebynews) October 24, 2026
Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα που είναι γυμνή από την πίσω πλευρά, να βαδίζει προς την είσοδο του τεμένους. Εκεί, αφού έκανε μια στροφή 180 μοιρών, αποκάλυψε ότι το μπροστά μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένο με χρυσό χρώμα.
امرأة ترقص وتقوم بحركات غير مألوفة قرب رصيف مسجد الأمين وسط بيروت قرابة منتصف الليل في مشهد أثار استغراب المارة. #وين_الدولة pic.twitter.com/B0MIcPqEeG— وين الدولة (@wenaldawle) October 23, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, περαστικοί που είδαν τη γυναίκα την κάλεσαν να σταματήσει και να αποχωρήσει, με εκείνη να αδιαφορεί για τις προτροπές τους.
Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρινίστο αν η γυναίκα συνελήφθη και αν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος της.
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