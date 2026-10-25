Δρυμιώτης: Αν το ΠΑΣΟΚ σταματήσει να ψάχνει για ψάρια στην αριστερή λίμνη θα περάσει τον Τσίπρα
Δρυμιώτης: Αν το ΠΑΣΟΚ σταματήσει να ψάχνει για ψάρια στην αριστερή λίμνη θα περάσει τον Τσίπρα
Ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εάν στραφεί περισσότερο προς το Κέντρο – Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις
Την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον στραφεί περισσότερο προς το Κέντρο, εξέφρασε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Action 24.
«Αν σταματήσει να ψάχνει να βρει ψάρια στην αριστερή λίμνη η οποία έχει στερέψει και γίνει λίγο πιο κεντρώος, θα τον περάσει σίγουρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα συγκεντρώσει 12 ποσοστιαίες μονάδες.
Σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, χωρίς όμως να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Ο Τσίπρας δοκίμασε κάτι καινούργιο, δεν του βγήκε και ξαναγυρίζει στην παλιά συνταγή», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, εξήγησε ότι τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν τελικά οι πολίτες, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως μέσο έκφρασης δυσαρέσκειας.
«Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό που τους λέει ο κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ψηφίζει έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις για να βγάλει μια κίτρινη κάρτα ή να εκφράσει τη δυσαρέστιά του δικαιολογημένα γιατί είναι ανέξοδες», δήλωσε.
«Αν σταματήσει να ψάχνει να βρει ψάρια στην αριστερή λίμνη η οποία έχει στερέψει και γίνει λίγο πιο κεντρώος, θα τον περάσει σίγουρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα συγκεντρώσει 12 ποσοστιαίες μονάδες.
Σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, χωρίς όμως να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Ο Τσίπρας δοκίμασε κάτι καινούργιο, δεν του βγήκε και ξαναγυρίζει στην παλιά συνταγή», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, εξήγησε ότι τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν τελικά οι πολίτες, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως μέσο έκφρασης δυσαρέσκειας.
«Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτό που τους λέει ο κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ψηφίζει έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις για να βγάλει μια κίτρινη κάρτα ή να εκφράσει τη δυσαρέστιά του δικαιολογημένα γιατί είναι ανέξοδες», δήλωσε.
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