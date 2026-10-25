Δρυμιώτης: Αν το ΠΑΣΟΚ σταματήσει να ψάχνει για ψάρια στην αριστερή λίμνη θα περάσει τον Τσίπρα

Ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εάν στραφεί περισσότερο προς το Κέντρο – Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις