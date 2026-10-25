Οι Χούθι ανακοίνωσαν επτά επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο Γιανμπού και πετρελαϊκός αγωγός

Εγκαταστάσεις της Aramco, το διυλιστήριο του Ραμπίγκ και αεροδρόμια περιλαμβάνονται στους στόχους που κατονομάζει η οργάνωση – Δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι αναφορές της για επιτυχή πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές