Τόμας Μαρκλ: «Πλήρωσα για σεξ, αλλά δεν κακοποίησα ανήλικες» - Η επιστολή με την οποία η Μέγκαν τον απέκλεισε από τη ζωή της
Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνείται τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ενώ η Μέγκαν του ξεκαθάρισε ότι δεν θα γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του - Η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι γνώριζε τις καταγγελίες από το 2019, χωρίς να ενημερώσει άλλες αρχές
Σε εκτενή συνέντευξή του στη βρετανική Mail on Sunday, ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε πληρώσει για σεξ κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στις Φιλιππίνες, αρνήθηκε όμως κατηγορηματικά ότι είχε ποτέ σεξουαλική επαφή με ανήλικα κορίτσια ή ότι διατηρούσε παράνομο υλικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του.
Meghan Markle's father Thomas admits: 'I paid for sex in Far East, but I'm no child abuser' - as Met reveals it sat on claims for SEVEN years https://t.co/HSyZw7xE7i— Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026
«Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κανέναν κάτω των 18 ετών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και να υποβληθεί σε εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.
🗞️ Tomorrow's Scottish Mail on Sunday front page: EXCLUSIVE Meghan dad: I paid for sex in Far East - but I’m no child abuser #TomorrowsPapersToday #scotpapers— Scottish Daily Mail (@MailOnlineScot) October 24, 2026
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Η επιστολή, που φέρεται να εστάλη ενώ ο Τόμας Μαρκλ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, περιλάμβανε αναφορά στις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων, τις οποίες, όπως του ανέφερε η κόρη του, γνώριζαν και οι αρμόδιες αρχές.
Παράλληλα, η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της βρετανικής Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η οποία παραδέχθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ότι είχε λάβει ήδη από τον Ιανουάριο του 2019 επιστολή με καταγγελίες για τον Τόμας Μαρκλ, χωρίς όμως να διαβιβάσει τα στοιχεία σε άλλες διωκτικές αρχές. Οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του 82χρονου.
«Πλήρωσα για σεξ στις Φιλιππίνες, αλλά δεν είμαι κακοποιητής παιδιών»Μιλώντας επί δύο ώρες στη Mail on Sunday, ο Τόμας Μαρκλ αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και παραδέχθηκε ότι όταν ήταν ελεύθερος είχε ταξιδέψει τουλάχιστον δύο φορές στις Φιλιππίνες, όπου πλήρωσε για σεξ.
«Μου αρέσουν οι γυναίκες από την Ασία, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι όλες οι γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις ήταν ενήλικες.
Ο πρώην τεχνικός φωτισμού του Χόλιγουντ υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του και ότι είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί το όνομά του.
«Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να καθαρίσω το όνομά μου. Δεν είμαι αρκετά καλά στην υγεία μου για να ταξιδέψω στις Φιλιππίνες, αλλά θα μιλήσω με οποιονδήποτε θέλει να μου μιλήσει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είμαι αθώος και η κόρη μου δεν μου έδωσε ποτέ την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», δήλωσε.
Ο ίδιος αρνήθηκε επίσης ότι απεικονίζεται σε φωτογραφία, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να δείχνει έναν γενειοφόρο άνδρα που του μοιάζει σε σεξουαλική πράξη με νεαρό κορίτσι ασιατικής καταγωγής. «Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια φωτογραφία», υποστήριξε.
Παραδέχθηκε πάντως ότι του άρεσε να κοιτάζει φωτογραφίες όμορφων γυναικών, επιμένοντας ότι οι σύντροφοί του ήταν πάντοτε κατάλληλης ηλικίας.
«Μου αρέσουν οι όμορφες νεαρές γυναίκες; Ναι. Μου αρέσει να κοιτάζω φωτογραφίες όμορφων γυναικών; Ναι. Αλλά πάντα έβγαινα με γυναίκες κατάλληλης ηλικίας», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πρώην σύζυγός του Ντόρια Ράγκλαντ και οι πρώην σύντροφοί του θα επιβεβαίωναν ότι η προσωπική του ζωή ήταν φυσιολογική.
Η επιστολή της Μέγκαν: «Δεν θα γνωρίσεις ποτέ τα εγγόνια σου»Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC και της Sun on Sunday, η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποφασίσει να διακόψει οριστικά κάθε επαφή με τον πατέρα της, αποστέλλοντάς του επιστολή τον Δεκέμβριο του 2025.
Εκείνη την περίοδο, ο Τόμας Μαρκλ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες, έχοντας υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην επιστολή, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της δούκισσας, η Μέγκαν του ανέφερε ότι γνώριζε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ότι είχε ενημερωθεί σχετικά και η αστυνομία.
Παράλληλα, του ξεκαθάριζε ότι δεν θα επικοινωνούσε ποτέ ξανά μαζί του και ότι δεν θα του επέτρεπε να συναντήσει τα εγγόνια του. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι αποτέλεσε την οριστική ρήξη σε μια σχέση που είχε ήδη διακοπεί ουσιαστικά από το 2018, λίγο πριν από τον γάμο της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι.
Ο Τόμας Μαρκλ δεν είχε παραστεί στον βασιλικό γάμο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας, ενώ είχε προηγηθεί η αποκάλυψη ότι είχε συνεργαστεί για τη λήψη στημένων φωτογραφιών από παπαράτσι.
Η Μέγκαν είναι η μοναδική κόρη του Τόμας Μαρκλ από τον γάμο του με την Ντόρια Ράγκλαντ. Από τον προηγούμενο γάμο του με τη Ρόσλιν Λόβλες, η οποία πέθανε το 2024, έχει ακόμη δύο παιδιά, τη Σαμάνθα και τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.
«Γιατί δεν μου έδωσε την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου;»Ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε ότι η κόρη του δεν του είχε αναφέρει ποτέ την ύπαρξη της αρχικής καταγγελίας που είχε φτάσει στη βρετανική αστυνομία.
«Η Μέγκαν δεν μου είπε ποτέ ούτε λέξη για αυτή την επιστολή που με κατηγορούσε για τόσο φρικτά πράγματα. Αν εκείνη ή οποιοσδήποτε άλλος μου είχε μιλήσει το 2018, θα είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», υποστήριξε.
Ο 82χρονος αναρωτήθηκε γιατί η κόρη του επέλεξε να μην του ζητήσει εξηγήσεις για όσα είχε πληροφορηθεί και γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια μέχρι οι καταγγελίες να έρθουν στο φως.
«Γιατί δεν με ρώτησε η Μέγκαν; Αν είδε αυτή την απαίσια επιστολή το 2018, γιατί δεν επικοινώνησε μαζί μου ή δεν έστειλε κάποιον να μου μιλήσει; Έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην αστυνομία ή στο FBI. Γιατί περίμενε οκτώ χρόνια; Γιατί με απέκλεισε από τη ζωή της για μια επιστολή γεμάτη ψέματα, χωρίς να μου επιτρέψει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου;», διερωτήθηκε.
Ο ίδιος δήλωσε ότι συνεχίζει να ζητά να δει τα εγγόνια του πριν πεθάνει, επιμένοντας ότι η απομάκρυνσή του από την οικογένεια βασίζεται σε καταγγελίες που χαρακτηρίζει ψευδείς.
Ο γιος του κατήγγειλε τον πατέρα του: «Δεν θα του ξαναμιλήσω»Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε ο 60χρονος γιος του Τόμας Μαρκλ, Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν.
Όπως υποστήριξε μιλώντας στη βρετανική Sun, εντόπισε φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει ο πατέρας του στις Φιλιππίνες.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, αναζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο για τη μνηστή του, Ρόουζ, όταν άνοιξε μία από τις συσκευές που βρίσκονταν σε αποθηκευμένα κουτιά. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, ανακάλυψε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Στη συνέχεια ενεργοποίησε έναν υπολογιστή και διαπίστωσε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, ότι στην προφύλαξη οθόνης εμφανίζονταν εκατοντάδες σεξουαλικές εικόνες παιδιών.
«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα για χρόνια, αλλά αυτό σταματά εδώ. Δεν θα του ξαναμιλήσω, εκτός εάν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», δήλωσε.
Ο Τόμας Τζούνιορ υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τις αρχές των Φιλιππίνων και επικοινώνησε τον Ιούλιο με το FBI.
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η αστυνομία στις Φιλιππίνες παρέλαβε τέσσερα κουτιά με αντικείμενα που θεωρούνται δυνητικά αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, οι αστυνομικοί πέρασαν περίπου εννέα ώρες μαζί με τον Τόμας Τζούνιορ καταγράφοντας το υλικό.
«Αν βρεθεί κάτι στον υπολογιστή μου, το τοποθέτησε κάποιος άλλος»Ο πατέρας της Μέγκαν αρνείται ότι γνώριζε την ύπαρξη οποιουδήποτε παράνομου υλικού και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετήθηκε στις συσκευές του από τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα, στη συνέντευξή του άφησε αιχμές για τον ίδιο του τον γιο, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από την παλαιότερη επιστολή με τις καταγγελίες.
Ο Τόμας Μαρκλ εξήγησε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές και οι προσωπικές του αποσκευές είχαν συσκευαστεί στο Μεξικό και μεταφερθεί με πλοίο στις Φιλιππίνες, όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί εκεί. Ο ίδιος και ο γιος του έφτασαν στη χώρα τον Ιανουάριο του 2025, αναζητώντας, όπως είπε, μια νέα αρχή.
Αρχικά έμειναν σε ξενοδοχείο στο Σεμπού, όπου φυλάχθηκαν τα κουτιά με τα προσωπικά αντικείμενα. Αργότερα μετακόμισαν σε γειτονικό πολυώροφο κτίριο και στη συνέχεια σε δύο διαφορετικές κατοικίες έξω από την πόλη. Ο 82χρονος υποστήριξε ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά του, ο γιος του δεν του παρέδωσε ποτέ τον υπολογιστή του.
«Συνέχεια ζητούσα από τον γιο μου τον υπολογιστή μου και μου έλεγε ότι ερχόταν. Δεν μου τον έδωσε ποτέ και δεν καταλάβαινα γιατί», ανέφερε. Λίγο μετά τη μετακόμισή του στη νέα κατοικία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, εξαιτίας μεγάλης θρόμβωσης, και χρειάστηκε νοσηλεία. Ακολούθησε η μεταφορά του σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας και τελικά η επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μάιο του 2026, για περαιτέρω περίθαλψη.
«Δεν έχω στα χέρια μου τον υπολογιστή ή τα τηλέφωνά μου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Εάν υπάρχει κάτι κακό σε αυτά, το έβαλε κάποιος άλλος», ισχυρίστηκε. Δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί πλήρης εγκληματολογική εξέταση των συσκευών, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευση των αρχείων.
Η Σαμάνθα Μαρκλ υπερασπίζεται τον πατέρα της: «Πιστεύω ότι πρόκειται για παγίδα»Στο πλευρό του 82χρονου βρίσκεται η μεγαλύτερη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της φροντίδας του. Η Σαμάνθα υποστήριξε ότι ο αδελφός της είχε στην κατοχή του τα κουτιά με τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα του πατέρα τους, ενώ αυτά είχαν παραμείνει σε αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους ενδέχεται να είχαν πρόσβαση και άλλα πρόσωπα.
«Ο Τόμας Τζούνιορ είχε στην κατοχή του αυτά τα κουτιά. Βρίσκονταν σε αποθήκες και ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε αυτές. Πιστεύω ότι πρόκειται για παγίδα», δήλωσε.
Αναφέρθηκε επίσης στη φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει στον πατέρα της μαζί με μια νεαρή γυναίκα ασιατικής καταγωγής. Η ίδια υποστήριξε ότι, εφόσον υπάρχει τέτοια φωτογραφία, θα μπορούσε να αφορά κάποια από τις ενήλικες πρώην συντρόφους του.
Όπως εξήγησε, ο πατέρας της είχε στο παρελθόν σχέση με μια Γιαπωνέζα, την Κάρολιν, η οποία ήταν περίπου 30 ετών αλλά έδειχνε πολύ νεότερη. Αναφέρθηκε ακόμη σε μια άλλη πρώην σύντροφό του, τη Γκέιλ, επίσης ασιατικής καταγωγής.
Η Σαμάνθα τόνισε ότι ο πατέρας της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος σωματικά και ψυχολογικά και χαρακτήρισε σκληρή τη στάση του αδελφού της απέναντί του. «Ο πατέρας μου είναι εξαιρετικά εύθραυστος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Θεωρώ απίστευτα σκληρό αυτό που του κάνει ο αδελφός μου, τώρα που είναι 82 ετών και πιθανότατα πλησιάζει στο τέλος της ζωής του», δήλωσε.
Ο Τόμας Μαρκλ έχει αντιμετωπίσει αλλεπάλληλα προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικά επεισόδια και ο ακρωτηριασμός του αριστερού ποδιού του τον Δεκέμβριο του 2025. Σήμερα βρίσκεται σε μονάδα αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου προσπαθεί να μάθει να περπατά με προσθετικό μέλος.
Έρευνα στις Φιλιππίνες, εγκληματολογική εξέταση υπολογιστή και εμπλοκή του FBIΣτις Φιλιππίνες, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον πατέρα της Μέγκαν.
The Metropolitan Police has confirmed it received a letter in 2019 about a “number of claims” relating to the Duchess of Sussex’s father Thomas Markle— The Independent (@Independent) October 24, 2026
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Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Νίκολας Τάι δήλωσε στο Reuters ότι η ειδική υπηρεσία αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων και της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Σεμπού διερευνά την υπόθεση.
Ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα, επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αστυνομικοί έχουν παραλάβει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την έρευνα στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ εντοπίστηκαν υλικό που οι αρχές περιγράφουν ως σεξουαλικές εικόνες παιδιών και ένας φορητός υπολογιστής.
Τα αποτελέσματα της ψηφιακής εξέτασης αναμένονται εντός περίπου μίας εβδομάδας, ενώ οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι ενδεχόμενες νομικές ενέργειες θα εξαρτηθούν από το εάν προκύψουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
Παράλληλα, το FBI επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και ότι θα συνδράμει τις αρχές των Φιλιππίνων, όπου κριθεί απαραίτητο. Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι θα εξετάσει τυχόν στοιχεία που παραπέμπουν σε παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ.
Ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί τόσο με τις αρχές των Φιλιππίνων όσο και με το FBI, εφόσον του ζητηθεί.
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