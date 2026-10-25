Τόμας Μαρκλ: «Πλήρωσα για σεξ, αλλά δεν κακοποίησα ανήλικες» - Η επιστολή με την οποία η Μέγκαν τον απέκλεισε από τη ζωή της

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνείται τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ενώ η Μέγκαν του ξεκαθάρισε ότι δεν θα γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του - Η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι γνώριζε τις καταγγελίες από το 2019, χωρίς να ενημερώσει άλλες αρχές