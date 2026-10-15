Τραμπ για την περιπέτεια υγείας του πάπα Λέοντα: «Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα»

Ο Πάπας χειρουργήθηκε για καρκίνο στον πνεύμονα και αναρρώνει ομαλά - Ευχαρίστησε τους πιστούς για τις προσευχές τους





Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη διάγνωση του καρκίνου και στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας Λέων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση της υγείας του θα βελτιωθεί σύντομα.















Το πρώτο μήνυμα του Πάπα: «Σας ζητώ να προσεύχεστε για μένα» Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο πάπας Λέων απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους πιστούς μετά τη χειρουργική επέμβαση, με γραπτό μήνυμα προς τους συμμετέχοντες σε συμπόσιο για τη δέκατη επέτειο της αποστολικής παραίνεσης «Amoris laetitia».



Πρόκειται για το κείμενο που είχε συντάξει ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος, σχετικά με το έργο της Καθολικής Εκκλησίας για την υποστήριξη των ζευγαριών και των οικογενειών.



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Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που δέχεται. «Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσευχές σας και για το έργο που πραγματοποιήσατε μαζί. Η ανταλλαγή εμπειριών και η προσεκτική ακρόαση αποτελούν πραγματικά ένα δώρο για ολόκληρη την Εκκλησία», σημείωσε.



Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε προσωπική παράκληση στους πιστούς: «Σας ζητώ, παρακαλώ, να προσεύχεστε για μένα, όπως κι εγώ προσεύχομαι για εσάς».



Αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του πνεύμονα - Τι λένε οι γιατροί Ο πάπας Λέων υποβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σε επέμβαση στη Ρώμη για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον δεξιό πνεύμονα. Η χειρουργική διαδικασία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και περιλάμβανε την αφαίρεση του κάτω λοβού του πνεύμονα, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, μιας συχνής μορφής καρκίνου του πνεύμονα.



Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ , ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον πνεύμονα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να δει σύντομα τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να ξεπερνά την περιπέτεια της υγείας του, την ώρα που ο Ποντίφικας έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση, ευχαριστώντας τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους.Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη διάγνωση του καρκίνου και στη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας Λέων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση της υγείας του θα βελτιωθεί σύντομα.«Θέλω να δω τον πάπα Λέοντα να αναρρώνει», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να του ευχηθώ να είναι καλά και να αναρρώσει γρήγορα».Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ ο 71χρονος Ποντίφικας παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη Ρώμη, με το Βατικανό να διαβεβαιώνει ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά.Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο πάπας Λέων απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους πιστούς μετά τη χειρουργική επέμβαση, με γραπτό μήνυμα προς τους συμμετέχοντες σε συμπόσιο για τη δέκατη επέτειο της αποστολικής παραίνεσης «Amoris laetitia».Πρόκειται για το κείμενο που είχε συντάξει ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος, σχετικά με το έργο της Καθολικής Εκκλησίας για την υποστήριξη των ζευγαριών και των οικογενειών.«Όπως γνωρίζετε, δεν μπόρεσα να βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτές τις ημέρες», ανέφερε ο Ποντίφικας, εξηγώντας την απουσία του από τις εκδηλώσεις λόγω της νοσηλείας του.Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που δέχεται. «Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσευχές σας και για το έργο που πραγματοποιήσατε μαζί. Η ανταλλαγή εμπειριών και η προσεκτική ακρόαση αποτελούν πραγματικά ένα δώρο για ολόκληρη την Εκκλησία», σημείωσε.Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε προσωπική παράκληση στους πιστούς: «Σας ζητώ, παρακαλώ, να προσεύχεστε για μένα, όπως κι εγώ προσεύχομαι για εσάς».Ο πάπας Λέων υποβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σε επέμβαση στη Ρώμη για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον δεξιό πνεύμονα. Η χειρουργική διαδικασία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και περιλάμβανε την αφαίρεση του κάτω λοβού του πνεύμονα, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, μιας συχνής μορφής καρκίνου του πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα που ανέλαβε τη θεραπεία του, η μετεγχειρητική πορεία του εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες.



Ο γιατρός Λουίτζι Καρμπόνε και ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι η ανάρρωση του Ποντίφικα «εξελίσσεται όπως αναμενόταν».



Ο πάπας Λέων έχει ήδη αρχίσει να περπατά στον χώρο όπου νοσηλεύεται, ενώ την Τετάρτη συμμετείχε μαζί με άλλους ιερείς σε θεία λειτουργία που τελέστηκε σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον όροφο του νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Βατικανού.



Ο καρκίνος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο - Το οικογενειακό ιστορικό Ο Ποντίφικας είχε ενημερώσει ο ίδιος τους πιστούς για την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.



Όπως είχε εξηγήσει, οι γιατροί εντόπισαν μια αλλοίωση στον πνεύμονά του σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση.



Ο πάπας Λέων δεν είναι γνωστό ότι υπήρξε καπνιστής και έχει καταβάλει προσπάθειες να διατηρεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ωστόσο, υπάρχει ιστορικό καρκίνου στην οικογένειά του, καθώς ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λούις Πρεβόστ, υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε θεραπεία για τη νόσο, ενώ και οι δύο γονείς τους πέθαναν από καρκίνο τη δεκαετία του 1990.



Ακυρώθηκαν οι δημόσιες εμφανίσεις έως τις 20 Οκτωβρίου

Λόγω της επέμβασης και της ανάγκης για ανάρρωση, ο πάπας Λέων έχει ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις του έως τις 20 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στο πρόγραμμά του προβλέπεται ένα μεγάλο ταξίδι στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στον συγκεκριμένο προγραμματισμό.