Ρωσία: Συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος ύποπτος για κατασκοπεία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
FSB Ιάπωνας Δημοσιογράφος Ρωσία Σύλληψη Κατασκοπεία

Ρωσία: Συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος ύποπτος για κατασκοπεία, δείτε βίντεο

Η Ρωσία θεωρεί την Ιαπωνία «μη φιλική» χώρα, καθώς έχει συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 

Ρωσία: Συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος ύποπτος για κατασκοπεία, δείτε βίντεο
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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν Ιάπωνα δημοσιογράφο, ο οποίος κατηγορείται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας, όπως μετέδωσαν την Τρίτη ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η FSB ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Hokkaido Shimbun συνελήφθη στην περιοχή της Σαχαλίνης, στη ρωσική Άπω Ανατολή, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ρωσία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε υπό κράτηση στη Μόσχα.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε έναν άνδρα ξαπλωμένο στο πάτωμα και δεμένο με χειροπέδες, ενώ γύρω του βρίσκονταν τρεις μασκοφόροι άνδρες με μαύρες στολές. Μια φωνή ακούγεται να του λέει ότι είναι ύποπτος για κατασκοπεία. Η τηλεόραση έδειξε επίσης τον άνδρα να επιβιβάζεται σε αεροπλάνο συνοδευόμενος από δύο στελέχη της FSB και, στη συνέχεια, να βρίσκεται μέσα σε κλωβό σε δικαστήριο της Μόσχας, το οποίο διέταξε την προσωρινή κράτησή του για σχεδόν δύο μήνες, σύμφωνα με το Reuters.



Η Ρωσία θεωρεί την Ιαπωνία «μη φιλική» χώρα, καθώς έχει συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ιαπωνική πρεσβεία στη Μόσχα δεν απάντησε σε τηλεφωνικές κλήσεις εκτός του ωραρίου λειτουργίας της.

Η Ρωσία και η Ιαπωνία δεν υπέγραψαν ποτέ επίσημη συνθήκη ειρήνης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βασικό εμπόδιο παραμένει μια ανεπίλυτη εδαφική διαφορά σχετικά με τις Κουρίλες Νήσους, τις οποίες η Ιαπωνία αποκαλεί «Βόρεια Εδάφη».

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε ένα από τα αμφισβητούμενα νησιά τον Αύγουστο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ιαπωνία. Το Τόκιο έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να στηρίζει την Ουκρανία.

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις σύλληψης ξένου δημοσιογράφου στη Ρωσία ήταν εκείνη του Έβαν Γκέρσκοβιτς, ανταποκριτή της Wall Street Journal, το 2023.

Ρωσικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατασκοπεία και τον καταδίκασε σε 16 χρόνια φυλάκισης. Απελευθερώθηκε τον Αύγουστο του 2024, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και δυτικών χωρών.
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