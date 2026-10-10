Συνελήφθη ο ιδρυτής του «Κόμματος των Κατσαρίδων» πριν από μεγάλη διαδήλωση στο Νέο Δελχί
Συνελήφθη ο ιδρυτής του «Κόμματος των Κατσαρίδων» πριν από μεγάλη διαδήλωση στο Νέο Δελχί
Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε ζητούσε την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής – Τι καταγγέλλει το κίνημά του
Ο ιδρυτής του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), αιχμή του δόρατος στις φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ινδία, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία στο Νέο Δελχί πριν από διαδήλωση, η οποία δεν είχε λάβει την έγκριση των αρχών και την οποία είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί σήμερα με αίτημα την παραίτηση του προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής, σύμφωνα με το κόμμα του.
"Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε συνελήφθη!", έγραψε το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τηλεοπτικά δίκτυα είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι αστυνομικοί συνάντησαν τον Ντίπκε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί και του ζήτησαν να ματαιώσει τη διαμαρτυρία καθώς είχε απαγορευτεί.
Άλλοι δύο εκπρόσωποι του κινήματός του συνελήφθησαν επίσης κατά την άφιξη της πτήσης τους, πρόσθεσε το CJP σε ανακοίνωσή του.
Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει τις συλλήψεις αυτές.
Εδώ και εβδομάδες, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Κογκρέσου και το κίνημα των "κατσαρίδων" ηγούνται των επικρίσεων για επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση μέσων ενημέρωσης, τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.
Η Εκλογική Επιτροπή (CEI) διέψευσε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.
"Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε συνελήφθη!", έγραψε το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τηλεοπτικά δίκτυα είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι αστυνομικοί συνάντησαν τον Ντίπκε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί και του ζήτησαν να ματαιώσει τη διαμαρτυρία καθώς είχε απαγορευτεί.
Άλλοι δύο εκπρόσωποι του κινήματός του συνελήφθησαν επίσης κατά την άφιξη της πτήσης τους, πρόσθεσε το CJP σε ανακοίνωσή του.
Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει τις συλλήψεις αυτές.
Εδώ και εβδομάδες, το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Κογκρέσου και το κίνημα των "κατσαρίδων" ηγούνται των επικρίσεων για επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση μέσων ενημέρωσης, τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων.
Η Εκλογική Επιτροπή (CEI) διέψευσε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.
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